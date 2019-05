Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso lancia uno scoop sul fidanzato della De Andrè. L’uomo sarebbe stato visto con un’altra

Francesca De Andrè sta vivendo, tra alti e bassi, la sua avventura come concorrente al Grande Fratello 16 ma al di fuori della casa di Cinecittà le cose non sembrano andare molto bene. A lanciare uno scoop sul fidanzato della nipote di Faber, Giorgio, ci ha pensato Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio Cinque in onda giovedì 2 maggio.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da un noto settimanale del quale però Carmelita non ha voluto fare il nome, Giorgio sarebbe stato paparazzato in compagnia di una ragazza bionda mentre usciva da casa di Francesca. Non si sa se tra i due ci possa essere stato qualcosa oppure si trattasse solamente di un’amica comune fatto sta che forse la De Andrè verrà a conoscenza di questo scoop durante la prossima diretta del Grande Fratello 16.

Nonostante il suo ragazzo però, sembra che anche Francesca in questi giorni abbia avuto un avvicinamento alquanto pericoloso con Gennaro tanto che quest’ultimo ha addirittura confessato in confessionale di sentirsi bloccato in quanto la nipote di Faber, fuori dalla casa, è fidanzata. Giorgio e Francesca infatti sono insieme da quasi un anno ovvero sin da quando i due si sono conosciuti all’interno dell’autonoleggio di famiglia di lui sito in Toscana.

Solamente qualche settimana fa, la De Andrè aveva rilasciato una lunga intervista a Gente dove aveva parlato della sua love story ma soprattutto del suo Giorgio del quale sembra essere molto innamorata. “Ho conosciuto una stupenda famiglia. Il padre di Giorgio mi ha colpito per la grande signorilità e l’eleganza. Giorgio mi aveva affascinato per la sua vita tranquilla ed equilibrata. Finalmente mi si apriva davanti agli occhi la prospettiva di una vita normale, fra gente che si ama” aveva infatti dichiarato Francesca.

Non ci resta dunque che attendere novità in merito a questo scoop lanciato da Barbara D’Urso e magari saperne di più durante la puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 6 maggio. In molti si stanno infatti chiedendo come reagirà Francesca De Andrè a questa notizia che sicuramente sconvolgerà e non poco.