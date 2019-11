Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso furiosa contro gli haters donna: "Sono delle insoddisfatte"

Nel corso dell’ultima puntata del popolare talk show “Pomeriggio Cinque” si è tornati a parlare di stalking, grazie alla storia della cantante neomelodica Cinzia Paglini, che ha vissuto un vero e proprio calvario, causato dall’ossessione che un uomo ha avuto ed ha ancora per lei, tale da condizionare la sua vita e quella della sua famiglia.

Dopo essersi allontanata per la paura di dover affrontare ancora una volta il suo stalker in Tribunale, Cinzia ha fatto ritorno a casa, rassicurando tutti circa le sue condizioni. Barbara D’Urso, da sempre in prima linea nella trattazione dell’argomento dello stalking e della violenza sulle donne, ha seguito con molta partecipazione e affetto la vicenda di Cinzia, che ha dovuto subire anche gli attacchi da parte degli haters.

Barbara D’Urso furiosa contro gli haters

Come in tanti sapranno, anche Lady Cologno è sempre più spesso attaccata dai leoni della tastiera, persone senza scrupoli che si fanno forti del potere che ormai oggi hanno i social e la comunicazione sul web per fare della violenza verbale – perché tale è – , forse per invidia, o peggio ancora per un attimo di attenzione o notorietà.

Barbara D’Urso, esortando la cantante neomelodica – visibilmente molto provata – a fregarsene, si è molto infuriata contro i webeti che usano attaccarla sui social. La conduttrice ha raccontato della sua personale esperienza in merito dicendo delle donne che solitamente l’attaccano sul web: “Sono delle poveracce“.

Ma non è finita qui, perché la conduttrice di Cologno ha chiosato contro le haters, dicendo: “Le donne che sono ossessionate e trovano pretesti per attaccare le altre donne, sono insoddisfatte“. Fregarsene sembra la soluzione giusta ed il modo migliore per Barbara per affrontare il problema, che sta portando alla depressione Cinzia, ma anche tante altre persone che invece delle critiche sul web ne fanno una malattia.

Barbara svela che quando si alza al mattino trova tanti commenti sui social, ma ormai non li legge più, quindi ha chiarito: “Il loro obiettivo è che tu replichi. Loro vivono così. Tu non rispondi e non gliela dai vinta“. Un messaggio lanciato a Cinzia Paglini, ma in realtà inviato a tutte le donne e gli uomini che in questo momento stanno vivendo lo stesso dramma.