Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso e il fuoriprogramma di Malgioglio: "Ti amo"

Sono 63 per Barbara D’urso, la famosa conduttrice Mediaset che anche il giorno del suo compleanno preferisce lavorare ed entrare nelle case degli italiani. Infatti si può dire che forse la D’Urso è stata uno dei pochi personaggi a non essersi fermata mai, nonostante il periodo di chiusura forzata dettato dal Coronavirus.

La donna infatti dichiara in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, che non è stato per niente facile, ma ha comunque lottato per portare informazione su ben due fronti, i suoi due programmi di spicco, Pomeriggio 5 e Live- Non è la D’Urso. A mancare all’appello infatti è stato solo il programma di Domenica Live della conduttrice, ma poco importa in quanto si può dire di avere il predominio ogni giorno con i suoi programmi.

Numerosi sono stati gli amici e fan che le hanno fatto gli auguri nel giorno del suo compleanno, ma in particolare la D’Urso è stata sorpresa da una dedica, davvero inaspettata. Infatti in assoluto fuori programma, la donna viene stoppata nella sua conduzione dalla regia in quanto è in arrivo una chiamata in diretta; in collegamento telefonico si sente una voce che intona la classica canzoncina di “Buon Compleanno”.

Dopo la canzone la voce si rivela: “Sono Cristiano Malgioglio. Lo so, abbiamo litigato. Ma oggi è il tuo compleanno e non potevo mancare. Tu mi rimproveri sempre perché dico tante bugie, ma so che lo fai per il mio bene. Ti amo.” Una dedica del tutto inaspettata da parte di Cristiano per la sua amica Barbara.

A quel punto Barbara si intenerisce e decide di perdonare Malgioglio, aggiungendo: “Non ci parliamo da dieci giorni, non ti ho neanche risposto al telefono. Ma adesso ti devo perdonare per forza. Alcune volte sembri un bambino e io devo fare la preside.” Tripudio di complimenti su Twitter e Instagram da parte dei tanti fan che hanno assistito alla dedica in diretta; i due infatti sono da sempre dei grandissimi amici, molto intimi.