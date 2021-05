"Pomeriggio Cinque", Barbara D’Urso e i suoi ospiti criticano Diletta Leotta

L’ultimo post di Diletta Leotta pubblicato sul suo profilo Instagram sta facendo discutere molto. La giornalista di Dazn negli ultimi giorni ha voluto attaccare i giornalisti e paparazzi che stanno praticamente seguendo ogni suo spostamento pur di trovare lo scoop da piazzare sulle prime pagine.

A quanto pare il post pubblicato dalla Leotta non è servito a molto, siccome le voci sulla sua vita privata continuano a circolare. Difatti, nonostante abbia smentito di avere una relazione con il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin, nell’ultimo numero il settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani ha pubblicato delle fotografie mentre la conduttrice sportiva si bacia con il magnate americano.

Barbara D’Urso e Lory Del Santo parlano di Diletta Leotta

Nell’ultima diretta di “Pomeriggio Cinque“, nello spazio dedicato al gossip, Barbara D’Urso insieme ai suoi ospiti ha voluto parlare proprio del caso Leotta. Proprio la conduttrice, in merito a questa vicenda, rivela: “Mi hanno affibbiato mille fidanzati non veri, io ci ho sempre riso e viva i paparazzi! Fanno il loro lavoro, altrimenti stai chiusa in casa e non ti beccano“.

Dello stesso pensiero Rita Dalla Chiesa, ove spezza una lancia a favore dei giornalisti e paparazzi: “Io mai me la sono presa con loro, anzi dico sempre grazie. Se non ci fossero, esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere; è un problema suo la storia che vuol far credere di avere”. Per Lory Del Santo invece è impensabile sputare sopra lo star system che le ha dato da mangiare per molto tempo.

A chiudere questo discorso negli studi di Canale 5 è Alan Fiordelmondo, che ha lanciato alla Leotta un chiaro attacco. Il fotografo si dichiara stranito per le sue parole, giacché sino a pochi giorni fa i giornalisti di gossip le andavano bene per alimentare la sua immagine.