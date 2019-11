Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso delusa dal comportamento di Umberto: "Te ne sei fregato dei nostri aiuti"

La storia di Umberto ha emozionato tutto il pubblico di “Pomeriggio Cinque“. L’anziano signore ha fatto parlare perché sono alcuni anni che vive nella sua casa di Bari in mezzo ai rifiuti. Come abbiamo potuto vedere nelle immagini mostrare dalla D’Urso, i suoi oggetti erano pieno di larve e altri insetti.

Grazie all’aiuto di Barbara D’Urso, che ha preso a cuore questa vicenda, Umberto è stato dapprima lavato e poi, con l’intervento di una impresa di pulizie, la sua casa è ritornata come nuova. Inizialmente l’anziano sembra aver apprezzato questi cambiamenti, ma nella puntata di ieri pare che sia ricascato nuovamente nel suo vecchio vizio.

Le nuove immagini su Umberto

Nella mattinata di ieri lo staff di Barbara D’Urso si è presentata a casa di Umberto per accompagnarlo in tribunale. L’uomo ha accolto calorosamente l’inviata Giorgia Scaccia, dichiarando che per ringraziarla vuole farle anche un piccolo regalo.

Successivamente Umberto dichiara di aver dormito poco durante la nottata, perché ogni mezz’ora scendeva giù per prendere tutte le cose dalla sua macchina. L’anziano in seguito mostra tutti gli oggetti che ha preso e appoggiati a terra nella sua camera da letto.

Le immagini mostrate da “Pomeriggio Cinque” fanno capire che Umberto non abbia ancora accettato questo cambiamento. Infatti nella stanza ritroviamo una busta piena di zucchero con degli insetti all’interno, il caffè, e delle pizze ormai avariate dal tempo.

La delusione sul volto di Barbara D’Urso è tanta, poiché ha cercato in tutti i modi di trovare gli aiuti per Umberto. Come rivelato nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, ha trovato per lui sia un dentista pronto a mettergli i denti che un albergatore di San Giovanni a Rotondo pronto a ospitarlo in albergo gratuitamente.

Per questo motivo, nel finale, Barbara D’Urso non nasconde la delusione per il suo comportamento: “Noi stiamo cercando di esaudire tutti i tuoi desideri, avrai i denti, sei pulito. Ma non esiste che te ne sei un po’ fregato di tutto questo e ieri sera hai buttato tutta l’immondizia per terra. Se l’hai fatto stanotte, fra due giorni casa tua come sarà un’altra volta?”.