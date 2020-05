Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso bacchettata dalla mamma di Emanuela Folliero: "Non chiamarmi nonnetta"

Uno degli show che continua ad andare in onda nonostante l’emergenza sanitaria, è “Pomeriggio Cinque”. Nella puntata di giovedì 30 Aprile, Barbara D’Urso ha avuto modo di collegarsi con la conduttrice Emanuela Folliero che ha avuto modo di raccontarle circa la sua quarantena e la modalità con cui la sta affrontando. In realtà, la Carmelita nazionale, ha avuto modo di parlare anche con la mamma della Folliero che ha palesato, immediatamente, la sua grande flemma.

La signora Carla, nonostante la sua veneranda età di 92 anni, ha risposto così quando la conduttrice l’ha chiamata “nonnetta”: “Nonnetta no. Nonnetta è per le persone andate, io non sono andata. Non mi piace”. Quando la signora ha risposto in questo modo, anche la figlia Emanuela ha voluto dire la sua: “Fa rigare dritto anche me, Barbara”. Ironizzando sulla risposta di sua madre, la Folliero ha subito fatto pervenire l’indola della mamma.

La D’Urso, dopo aver incassato la risposta netta di Carla, ha poi corretto il tiro chiamandola “Super nonna”. Tale appellativo, apprezzato dalla madre di Emanuela Folliero, ha fatto sì che il collegamento andasse a buon fine. L’indole della signora ha evidenziato come non sia l’età a fermare una persona ma la sua voglia di emergere per indole e grande impeto.

Appuntamento domenicale

Conclusa la settimana consueta della messa in onda del suo show pomeridiano, “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso si appresta a condurre una nuova puntata del suo talk domenicale “Live – Non è la D’Urso”. Nelle ultime settimane, la conduttrice di Canale 5, ha intervistato virologi e ministri per rendere quanto più nitida la nuova “Fase 2” che tutti dovremo affrontare dal prossimo lunedì 4 Maggio.

I suoi programmi continuano ad informare milioni di italiani e, proprio il suo show domenicale, nella suddetta categoria, risulta essere il più visto con picchi di share molto positivi.