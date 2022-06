Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso: "Abbiamo ottenuto un gran successo, ritornerò a settembre"

Ascolta questo articolo

L’edizione numero quattordici di “Pomeriggio Cinque” è terminata con la diretta di venerdì 10 giugno su Canale 5. Il talk show quest’anno ha vissuto alcune difficoltà, a causa anche delle voci piovute su Barbara D’Urso e sulle sue presunte tensioni con la rete e Pier Silvio Berlusconi.

Tra l’altro ci sono state delle problematiche legate alla location, dal momento che la D’Urso ha dovuto cambiare ben quattro studi. Nonostante questo Barbara D’Urso, come riportato testualmente dal sito “Tv Blog“, rivela di essere molto felice dei risultati ottenuti e promettendo un suo ritorno nel mese di settembre.

Le parole di Barbara D’Urso

“Abbiamo portato a casa, si dice così, la media del 18%, 20% sul target commerciale“ rivela la D’Urso come rivela “Blogo” che poi ci tiene a ringraziare il suo staff e i direttori della rete: “Non è soltanto merito mio, ma è merito di tutti quanti compreso truccatrici, sarte, gli assistenti di studio, tutti. Ringrazio il direttore Giancarlo Scheri che ci ha ospitato sulla sua rete e il nostro direttore Mauro Crippa e Andrea Delogu, che sono, Mauro Crippa soprattutto, il super capo dell’informazione, e Fabio Del Corno”.

Nella parte finale poi, probabilmente anche per smentire le ultime voci, rivela che “Pomeriggio Cinque” non chiuderà: “Abbiamo fatto due settimane in più: è merito vostro, è merito del successo che ci avete regalato. Io vado un pochino in vacanza, vi penserò tantissimo. I primi giorni di settembre siamo ancora qui per mesi, mesi e mesi“.

Per di più, come riportato da “Tv Blog”, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, con un breve comunicato pubblicato sul web, ha voluto ringraziare Barbara D’Urso per l’impegno messo per mandare avanti il suo talk show, sottolineando il suo grande lavoro dedicato all’informazione grazie anche alla squadra del team giornalistico VideoNews, che si occupa d’informazione e approfondimento giornalistico in onda sulle tre più importanti reti generaliste di Mediaset.