Pomeriggio Cinque anticipazioni e ospiti: da cosa riparte Barbara d’Urso

Riparte oggi, lunedì 6 settembre, la nuova stagione di Pomeriggio Cinque con tantissime novità. Cambia anche l’orario: il contenitore condotto da Barbara d’Urso andrà in onda dalle 17,35 fino alle 18,45. Una durata ridotta da 90 a 70 minuti lordi dal momento che sarà costellata da vari blocchi pubblicitari.

Un ridimensionamento progressivo di durata, visto che le prime cinque stagioni duravano anche due ore. In questa prima settimana di messa in onda Pomeriggio Cinque sarà preceduto da Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love Is in the Air. Con l’inizio ufficiale della stagione tv 2021/2022 e il ritorno in onda di tutti i programmi, Barbara d’Urso sarà preceduta da Uomini e Donne, la striscia del Grande Fratello Vip e Love is in the Air.

Il cambiamento della trasmissione sarà ben più radicale anche dal punto di vista dei contenuti. Come deciso da Pier Silvio Berlusconi, protagonisti saranno la cronaca, l’attualità e il costume con i commenti di Eva Grimaldi e la giornalista Venezia. Quali potrebbero essere le notizie della prima puntata di Pomeriggio Cinque?

Barbara d’Urso potrebbe fornire aggiornamenti sul Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato a Napoli da un tabaccaio. L’anziana donna, proprietaria del biglietto vincente, ha denunciato ai carabinieri il furto. Il tabaccaio, dopo 24 ore di ricerche, è stato bloccato a Fiumicino dalla Polizia di Frontiera poco prima di partire per le Canarie ed è stato denunciato a piede libero per furto.

La tabaccheria rischia di perdere la licenza. L’Agenzia Dogane e Monopoli, infatti, ha avviato il procedimento ed è stata bloccata anche la riscossione della vincita. Secondo le ultime notizie, pare che l’uomo avrebbe denunciato la donna. Una nuova stagione televisiva attende Barbara d’Urso, forse la più complessa da quando è volto noto del piccolo schermo.

Dopo le critiche e le polemiche, nonché i bassi ascolti tv, si è ritrovata con Domenica Live e Live-Non è la d’Urso ufficialmente chiusi. Al momento si occuperà soltanto dalla fascia pomeridiana di Canale 5, ma non è escluso l’approdo in prima serata al timone di un programma di puro intrattenimento.