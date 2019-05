Pomeriggio Cinque, Ambra Lombardo preoccupata per Kikò: "Taylor Mega un pericolo!"

Ambra Lombardo, ospite della puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì 28 maggio ha espresso le sue preoccupazioni sul comportamento di Kikò dopo l’entrata nella casa del Grande Fratello 16 della web influencer Taylor Mega. Lunedì 27 maggio oltretutto, la Lombardo e l’haistylist avrebbero dovuto incontrarsi nel Camping Carmelita dove era stata organizzata, proprio da Ambra, una bellissima e romantica sopresa per Kikò.

Purtroppo però l’entrata di Giorgio Tambellini nella casa di Cinecittà e soprattutto quella di Taylor Mega hanno scombinato la scaletta della diretta condotta da Barbara D’Urso. Non solo però perchè nelle ultime ore, Ambra, ha manifestato una certa preoccupazione per la permanenza della web influencer al Grande Fratello 16 considerando appunto che i maschi della casa hanno dimostrato di non essere affatto indifferenti al fascino della modella.

“Dove ha dormito Taylor Mega? Va controllata, può essere un pericolo” ha infatti chiesto senza tanti preamboli la professoressa ospite nella puntata di Pomeriggio Cinque. Sembra dunque che, nonostante i due abbiano appena iniziato una sorta di storia, Ambra tenga moltissimo all’ex marito di Tina Cipollari tanto da esserne gelosa.

Giustamente l’ex gieffina è rimasta alquanto dispiaciuta di non essere riuscita a vedere il suo Kikò tanto da chiedere nuovamente alla padrona di casa Barbara un nuovo incontro con l’hairstylist. Intanto Taylor Mega sembra essersi ambientata bene all’interno della casa tanto da essersi avvicinata molto con Erica e Martina ma meno con Francesca preoccupata che Gennaro possa provare interesse per l’influencer.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se Ambra Lombardo riuscirà ad incontrare Kikò Nalli prima della finalissima del Grande Fratello 16 a meno che l’hairstylist non esca visto che è stato mandato in nomination con Enrico Contarin ed Erica Piamonte. Ne sapremo sicuramente di più nella prossima puntata del reality di Cinecittà in onda lunedì 3 giugno.