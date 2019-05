Pomeriggio Cinque, Ambra Lombardo commenta la video lettera dei figli di Chicco Nalli

Nel corso dell’ultima puntata del popolare talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque“, si è tornati a parlare della sorpresa ricevuta da Kikò Nalli durante la puntata di luned’ 20 maggio 2019 del reality show “Grande Fratello 2019”. Il celebre haistylist è ormai lontano dai figli da poco più di un mese, un periodo durante il quale Nalli ha trovato un nuovo amore.

Nalli si è preso una sbandata per la bellissima ex coinquilina Ambra Lombardo, che dopo l’eliminazione, tornata alla realtà ha metabolizzato le emozioni provate durante il reality, quindi ha manifestato a Nalli tutto il suo interesse e trasporto. In casa Nalli, neanche a dirlo, la cosa non è stata presa molto bene.

Lacrime in studio per la sorpresa a Chicco Nalli

Chicco ha un rapporto speciale con i figli, infatti il video che ha ricevuto da loro nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello è stato per lui una botta di energia. Se da un lato Ivana Icardi si è emozionata nel rivedere le immagini riproposte dalla D’Urso a Pomeriggio Cinque, dall’altra la professoressa Ambra Lombardo era visibilmente emozionata.

L’ex gieffina si è dichiarata felice per Chicco, godendosi quindi solo a distanza per il momento la felicità dell’uomo che potrebbe molto presto diventare il suo muovo compagno, in tal senso le sue parole: “Una sorpresa meravigliosa” – per poi aggiungere – “sono felice per lui“. Dopo le polemiche sollevate in seguito ad alcune dichiarazioni dell’ex di Chicco Nalli, Tina Cipollari, e di uno dei figli della coppia, Ambra Lombardo ha dichiarato di comprendere i dubbi dei figli dell’hairstylist.

Come dichiarato nel corso di una recente intervista, la Lombardo sa che i figli di Kikò sono la priorità, ma è sicura che il tempo le darà ragione, dissolvendo così ogni dubbio. La professoressa è quindi più che determinata nel voler vivere in pieno il presente, senza pensare troppo al futuro. Nessuna furbizia quindi, ma solo un forte sentimento.