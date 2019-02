Pomeriggio Cinque, Aldo Vitali spiega l’assenza di Ultimo sulla copertina di "Tv Sorrisi e Canzoni"

Non si placano le polemiche attorno alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, è quello più criticato continua ad essere Ultimo. Il cantante è stato protagonista di un battibecco durante la conferenza stampa di chiusura della kermesse italiana, attaccato dai giornalisti presenti per aver dato del “ragazzo” al vincitore Mahmood.

Negli ultimi giorni, Ultimo ha deciso anche di non partecipare a “Domenica In” insieme agli altri cantanti del Festival di Sanremo. Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice, il giovane avrebbe abbandonato la città dei fiori durante la nottata, subito dopo il famoso litigio avvenuto in sala stampa.

L’assenza di Ultimo su “Tv Sorrisi e Canzoni”

Ha fatto discutere molto anche la mancata presenza del cantante sulla rivista diretta da Aldo Vitali. Infatti, sulla copertina di “Tv, Sorrisi e Canzonni” possiamo vedere Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo, e “Il Volo“, che si sono classificati in terza posizione. Il direttore della rivista, intervistato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, svela i retroscena dietro questa sua mancanza.

Queste sono le parole di Aldo Vitali sulla vicenda di Ultimo: “È successo che lo staff di Ultimo ci ha lanciato un allarme dicendoci di non sapere se Ultimo sarebbe venuto perché molto arrabbiato. È cominciata una discussione con il suo staff, mentre Ultimo usciva dall’Ariston. Pare che abbia tirato un pugno e si sia fatto male ad una nocca. È andato in camera d’albergo e si è chiuso”. Il direttore dichiara di aver pensato anche di fare un fotomontaggio, ma alla fine ha optato nel far vedere la verità ai suoi lettori.

Ultimo, dopo giorni di assenza dalla televisione e da ogni altro tipo mezzo di comunicazione, si è presentato in radio da Fiorello nella trasmissione “Il Rosario della sera” in onda su “Radio Deejay“. La sua presenza viene confermata dal conduttore con un video pubblicato su Instagram.