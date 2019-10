Pomeriggio Cinque: a Bari 16enne partorisce, ma non sapeva di essere incinta

Partorisce in casa senza sapere di essere incinta. È questa la curiosa vicenda raccontata da Angela, una sedicenne di Molfetta, in provincia di Bari, davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso.

Ospite del programma pomeridiano di Canale 5, la ragazza, con suo figlio Francesco tra le braccia, e insieme ai sui genitori, Saverio e Annamaria, ha stupido i telespettatori con la sua incredibile storia. Era il 20 agosto, quando la ragazza, in piena notte, ha accusato forti dolori al basso ventre. Recatasi in bagno, si è accorta di alcune perdite di sangue e ha pensato le fosse arrivato il ciclo, visto che durante l’ignota gravidanza, le mestruazioni erano arrivate puntualmente.

Dopo essere ritornata a letto si è resa conto di essere tutta bagnata e ha pensato avesse avuto problemi di incontinenza, e invece le si erano rotte le acque. A questo punto, vista la situazione, ha chiesto aiuto ai suoi genitori e al suo fidanzato 26enne, chiedendo di essere trasportata al pronto soccorso. Ma, durante la discesa delle rampe di scale, la ragazza di è seduta sui gradini e ha dato alla luce Francesco, il bimbo che inconsapevolmente portava in grembo.

La ragazza ha raccontato che, durante i nove mesi di gravidanza, non si è accorta di essere incinta, sia perché continuava ad avere il ciclo, e sia perché non si vedeva la classica “pancia” di una donna in dolce attesa. L’unico disturbo la ragazza lo ha accusato al quinto mese, ma il suo medico le ha diagnosticato un “colon irritabile”, prescrivendogli una cura farmacologica, che la ragazza però non ha fatto. Anche la mamma Annamaria, nonostante abbia visto la figlia in bikini al mare, non si è mai resa conto della gravidanza, attribuendo qualche rotondità al consumo eccessivo di cibo.

Subito dopo il parto, le urla della ragazza hanno richiamato i genitori, che si sono trovati davanti al loro nipotino, tra le braccia del fidanzato della figlia. In attesa che arrivasse l’ambulanza del 118, il piccolo è stato portato in casa e la neo nonna ha posizionato una molletta da bucato al cordone ombelicale reciso. I medici giunti sul posto hanno tranquillizzato tutti accertando lo stato di buona salute del piccolo di poco più di 2 kg.

E mentre Barbara D’Urso ha lanciato un appello per trovare un lavoro al neo padre in Puglia, facendolo tornare dalla Germania dove lavora, la mamma Annamaria ha lodato la sua figlia, che è sempre stata paurosa, definendola molto coraggiosa e dimostratasi una grande donna la notte del parto.