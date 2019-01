Pomeriggio 5, un clamoroso fuorionda sulla naufraga Taylor Mega gela lo studio: "Fa la escort"

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, condotto dall’inossidabile Barbara D’Urso, si è parlato del nuovo caso esploso a L’isola dei Famosi: l’affaire Taylor Mega. Mentre si narrava del suo invidiabile stile di vita – la stessa ha dichiarato che, per i suoi standard, non guadagna mai abbastanza necessiterebbe di un milione di euro al mese – un ospite non inquadrato si è fatto sfuggire una considerazione decisamente forte: “Fa la escort”.

In studio, nel salotto di Carmelita, erano presenti: il giornalista Carlo Mondonico, l’ex gieffino Salvo Veneziano, Lory Del Santo, Mercedesz Henger, Laura Maddaloni e Gianfranco Pelegri. Il commento è stato fatto da un uomo, su questo non vi sono dubbi.

Roger Garth, in precedenza, aveva diramato una fragorosa indiscrezione su un presunto contratto firmato dalla naufraga prima di partire per l’Isola: secondo quanto affermato dall’opinionista della D’Urso, Taylor Mega avrebbe siglato, il 14 gennaio, un contratto con un’agenzia di Roma per una serata in discoteca a Montecarlo per fine febbraio. Garth ha confessato che, dopo gli accadimenti di giovedì, dopo la discussione in diretta con la Marcuzzi, la serata è saltata.

A “Mattino 5” Taylor Mega è stata fatta a pezzi

L’influencer, a fronte della non splendida figura fatta durante la diretta del reality, ha monopolizzato il chiacchiericcio televisivo ed anche a ‘Mattino Cinque’ gli opinionisti l’hanno ferocemente criticata. Nino Formicola ha affermato: “È cinica, fa l’influencer e ha fatto quel video per mostrare l’orologio, oggi noi facciamo il suo gioco perché abbiamo mostrato la marca dell’orologio e stiamo parlando di lei così aumenta i follower“.

Marco Balestri, che è stato autore di numerosi reality, ha sottolineato che Mega rappresenta la contaminazione fra i social e la televisione, e che la naufraga è solo una ragazzina di 25 anni che vuole porsi in evidenza, dichiara di dover fare l’amore 5 volte al giorno per scioccare il pubblico.

Vladimir Luxuria reputa Taylor tutt’altro che un’ingenua che si fa cogliere in fallo: “Non sono d’accordo con Alba Parietti, quella non è tonta. Fa l’influencer e sa che se pubblica un video sui social la produzione lo trova subito. L’ha fatto proprio perché si parlasse di lei così da aumentare i seguaci. Non le importa niente di vincere l’Isola, ormai il gioco è quello, andare alla caccia di follower”.