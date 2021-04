Pomeriggio 5, Rita Dalla Chiesa parla del catcalling: "Alla mia età mi piacerebbe un fischio o un complimento"

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, si è parlato dello spinoso argomento dedicato al catcalling. La prima grande polemica nel nostro paese viene aperta da Aurora Ramazzotti, in cui su Instagram rivela di aver ricevuto fischi o altri tipi di complimenti non appena si mette una gonna oppure si toglie la sua giacca sportiva quando va a correre.

Su questo argomento numerosi vip, come Giorgia, Maria Giovanna Maglie e altri personaggi del mondo dello spettacolo e politico ne hanno parlato, e praticamente tutti hanno severamente condannato il catcalling. Al momento però, oltre alla indignazione generale, in Italia non esiste, infatti, una norma di legge che punisce questo tipo di condotta, mentre in altri paesi come la Francia viene severamente punito con multe fino a 750 euro.

Le parole di Rita Dalla Chiesa sul catcalling

Nei salotti di Barbara D’Urso, nel lato dedicato agli argomenti più leggeri, si parla del fenomeno del catcalling. Il servizio inizia proprio con l’intervista rilasciata dalla cantante Giorgia sulla rivista “F“, ove condanna severamente le molestie da strada aggiungendo che fischi, o altri tipi di apprezzamenti di questo genere, non sono dei complimenti.

Nella trasmissione ci sono alcuni ospiti che non condannano del tutto fischi e complimenti, ma le parole che stanno facendo più discutere sono quelle di Rita Dalla Chiesa: “Io dico che noi donne ci rendiamo conto quando è un complimento gentile che ci possa far piacere e renderci più sicure del nostro aspetto fisico. Non c’è nulla di male in tutto questo. Io penso che la violenza sia un’altra cosa, il fischio per strada o un complimento per me che ho una certa età, ogni tanto, mi farebbe piacere. E saprei riconoscere quando è un fischio oppure un complimento sbagliato”.

Ovviamente su Twitter sono fioccate immediatamente le polemiche su Rita Dalla Chiesa, accusata da molti di aver sottovalutato un evento così importante come il catcalling. Per il momento però la giornalista, che è spesso molto attiva sui social network, non ha ancora rilasciato nessun commento in merito alla sua intervista.