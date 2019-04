Pomeriggio 5, nessun flirt tra Irama e Malena, ma la ragazza svela un retroscena

Nella puntata di “Pomeriggio 5” andata in onda martedì 23 aprile, Barbara D’Urso ha ospitato nel suo parterre la stella del cinema a luci rosse Malena, che ha parlato dei rumors che la vedrebbero insieme al vincitore di “Amici 2017” Irama. Carmelita non ha perso tempo e ha preso la palla al balzo per chiedere delucidazioni in merito alla sua ospite la quale si è mostrata ignara di tutto.

Malena infatti ha negato di aver avuto un flirt con Irama, mettendo così a tacere i gossip delle scorse settimane. Come ben sappiamo però, la bomba su una presunta frequentazione tra i due era stata lanciata dal magazine di “Uomini e Donne” che, a tutti gli effetti, è un giornale che di certo non è solito mettere in giro voci o rumors falsi.

Stando invece a quanto dichiarato da Malena, lei e il cantante de “La ragazza dal cuore di latta” si sono visti solamente durante un concerto, tanto che la stessa attrice ha voluto anche svelare un retroscena alquanto interessante. Sembra infatti che Malena sia riuscita ad entrare nel camerino di Irama e dei suoi musicisti grazie agli organizzatori dell’evento.

Questo perchè, come rito scaramantico, il cantante e la sua band sono soliti gridare il nome della star del cinema a luci rosse all’inizio di ogni concerto e dunque gli organizzatori volevano fare un regalo a tutti loro. Sembra dunque che, dopo la love story ormai finita con Giulia De Lellis, Irama non si sia consolato con Malena ma sia ancora alla ricerca della ragazza giusta con la quale trascorrere momenti di felicità.

Barbara D’Urso ha voluto comunque complimentarsi con l’ex vincitore di “Amici” per essersi mostrato in compagnia di Malena tanto da fare anche qualche selfie con lei senza vergognarsi, come invece hanno fatto spesso alcuni personaggi famosi dei quali la conduttrice non ha voluto però fare i nomi.