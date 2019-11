"Pomeriggio 5", lite tra Justine Mattera e Karina Cascella

Nella puntata di “Pomeriggio 5” andata in onda oggi, Giovedì 21 Novembre, abbiamo assistito ad una discussione molto accesa che riguardava gli scatti sexi che vengono pubblicati ogni giorno sui social. In particolare, ad animare la discussione sono stati gli scatti particolarmente osè pubblicati da Justine Mattera sul suo profilo Instagram.

La nota showgirl si è mostrata infatti più volte sui social, completamente senza veli ed in alcuni casi anche senza intimo. Nel salotto di Barbara D’Urso, Justine Mattera ha anche ammesso che il marito non è mai stato d’accordo sulla pubblicazione di alcuni scatti particolarmente provocanti che la bionda showgirl avrebbe pubblicato sui social. Questo argomento infatti è stato più volte motivo di litigio all’interno della coppia.

Durante la tramissione, la Mattera ha ammesso di aver sbagliato in certe situazioni. Anche Karina Cascella, presente in studio, si è scagliata contro la soubrette americana, sostenendo che alcune foto non dovrebbero essere pubblicate da parte di una donna sposata e con figli.

Tra le due si è quindi innescata una lite piuttosto accesa e le due donne si sono ritrovate ad avere una visione completamente opposta su quanto accaduto. “Un conto è essere sexy, un conto è postare foto del genere” – ha dichiarato Karina Cascella senza mezzi termini –“Non c’è bisogno di essere completamente senza veli”. Tuttavia, nel salotto di “Pomeriggio 5”, c’è stato anche chi si è preso la briga di schierarsi dalla parte di Justine Mattera, complimentandosi per il suo fisico sempre perfetto nonostante i suoi 48 anni.

A tal proposito, la showgirl ha ammesso di mantenersi in forma facendo tanto esercizio fisico e seguendo un corretto stile alimentare perchè facendo la showgirl, fa parte del suo lavoro mostrare il suo corpo. “Nei miei scatti uso Photoshop”– ha però ironicamente ammesso, svelando che gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram sono spesso ritoccati.