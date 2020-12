"Pomeriggio 5", le avventure erotiche di Maria Teresa Ruta: "Ho fatto l’amore in un sarcofago egizio"

Nel corso dell’ultima puntata di “Pomeriggio 5“, sono andate in onda come sempre alcune immagini della diretta del Grande Fratello Vip 5. La telecamera riprendeva Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta che chiacchieravano nella stanza arancione. Subito si è capito che parlavano di sesso – e fin qui nulla di strano, visto che si tratta di uno degli argomenti più gettonati nella casa di Cinecittà – ma a lasciare senza parole è stato il racconto fatto dalla bionda conduttrice al paroliere siciliano.

Incurante del fatto che a casa ci sono i suoi due figli Gian Amedeo e Guenda Goria che sentono ogni cosa, la Ruta ha rivelato di aver fatto l’amore in un sarcofago egizio. L’ha fatto col suo compagno storico, Roberto Zappulla, che ha conosciuto dopo il divorzio da Amedeo Goria e col quale fa coppia fissa ormai da quindici anni circa.

Il racconto di Maria Teresa è a dir poco esilarante e ha fatto strabuzzare gli occhi sia a Barbara d’Urso, che ascoltava in collegamento, sia a Malgioglio, che ha confessato di non riuscire a credere che proprio lei facesse una cosa del genere. La donna ha raccontato che si trovava in Egitto con il compagno e il sarcofago egizio era l’unico posto fresco, visto che c’erano 50 gradi.

“Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Roberto era nudo io per coprirlo facevo finta di fare le foto”, ha raccontato la Ruta con la sua solita enfasi, per nulla imbarazzata. Con il suo fare ironico, Malgioglio si è detto sconvolto e le ha dato della pazza, ma non ha rifiutato altri dettagli decisamente più a luci rosse.

La gieffina ha aggiunto infatti che il compagno aveva un pantaloncino che si è limitato ad abbassare, mentre lei aveva “un caftano che fai su e giù”. Nessuno ha voluto indagare se indossasse gli slip oppure no, ma nello studio di “Pomeriggio 5” si è scatenata una grande ilarità mista a un certo stupore. La D’Urso, infatti, ha chiesto all’amica della Ruta presente in studio se fosse da Maria Teresa fare una cosa del genere e la donna ha risposto di sì, che la conduttrice è conosciuta per essere decisamente imprevedibile.