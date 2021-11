Pomeriggio 5, gli audio di Rossano Rubicondi: "Devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio"

La notizia della morte di Rossano Rubicondi, avvenuta nella giornata del 29 ottobre, è stata una sorpresa per tutti. Infatti nessuno sapeva delle condizioni di salute da parte dell’ex concorrente de “L’isola dei famosi” che, anche negli ultimi interventi televisivi e nelle interviste, non ha mai mostrato nessun tipo di malessere.

Dopo la sua scomparsa sono uscite notizie su un presunto tumore di Rossano Rubicondi ove la sua ex compagna, Ivana Trump, lo avrebbe aiutato molto economicamente. Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, il rotocalco di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, vengono trasmesse in esclusiva gli ultimi audio rilasciati dal modello su WhatsApp.

La verità dietro la morte di Rossano Rubicondi

Durante la puntata del 5 novembre di “Pomeriggio Cinque” la D’Urso fa ascoltare dei messaggi di Rubicondi ove parla con un amico. Qui vengono confermate le ultime indiscerzioni sul suo conto, dal momento che parla in maniera chiara della malattia e delle terapie a cui si stava sottoponendo.

“Son coperto, non voglio farti del male. Sul petto, dietro, gamba… Lascia perdere, devo tornare subito che dobbiamo fare operazioni, quello… Questo mese sarà, mio caro, sarà terribile, mentale, ma soprattutto fisico” questo è il primo audio, mandato nella giornata dell’8 settembre a un amico, ove non viene fatto nessun riferimento diretto alla sua malattia.

Negli altri audio, come riportato da “Il Fatto Quotidiano“, afferma: “Grazie ancora caro, fammi tornare un po’ giù a New York settimana prossima. Rimetto a posto tutto, si è scombinato tutto guarda, mal di testa” e poi, nella giornata del 20 ottobre, dichiara: “Io tutti i giorni vado avanti avanti avanti… adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale. Bene, divertiti”.

Non ci sono quindi più dubbi le cause della morte di Rossano Rubicondi, che fino all’ultimo momento ha tenuto in gran segreto le sue condizioni di salute. Come svelato dal papà, neanche la famiglia sapeva di questa malattia e probabilmente gli unici a conoscenza erano una stretta cerchia di amici, tra cui viene compresa anche l’ex moglie Ivana Trump.