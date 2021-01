"Pomeriggio 5", Giulio Pretelli dà forfait e la D’Urso attacca Pierpaolo

Uno degli argomenti caldi di questo periodo nella casa del “Grande Fratello Vip”, è la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo l’abbandono di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo ha dato vita ad una storia con la Salemi, storia che ha fatto storcere il naso a molti, la famiglia di Pretelli in primis. Difatti, sia i genitori che Giulio, fratello di Pierpaolo, non hanno preso bene la cosa.

Diversi interventi della mamma e del fratello hanno lasciato trasparire ciò. Pierpaolo è andato su tutte le furie, attaccando i suoi famigliari e confessando che in realtà hanno infranto la promessa fattagli prima di entrare nella casa, ovvero che non avrebbero rilasciato interviste né presenziato nelle diverse ospitate televisive che sarebbero state loro proposte.

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” ha visto andare in scena un confronto tra i due fratelli Pretelli. Le cose non sono andate bene, difatti Giulio ha avuto una crisi di pianto che è proseguita anche dopo aver salutato Pierpaolo. Come è stato spiegato a “Pomeriggio Cinque“, la crisi del fratello dell’ex velino è proseguita per i 40 minuti successivi.

Giulio era stato invitato da Barbara D’Urso, ma ha deciso di dare forfait alla conduttrice non presentandosi in trasmissione. La D’Urso ha accettato e compreso la decisione di Giulio, ma ha iniziato ad attaccare invece Pierpaolo. Barbarella ha fatto presente che l’ex velino è stato spesso ospite nelle sue trasmissioni e non vede per quale motivo suo fratello minore non possa farlo.

La conduttrice ha inoltre aggiunto che le varie ospitate dei famigliari e amici dei gieffini, così come le diverse dinamiche da essi innescate, risultano comunque fondamentali per mandare avanti la macchina del “Grande Fratello Vip“. Dunque Barbarella ha espresso il proprio pensiero, schierandosi contro Pierpaolo e dalla parte di Giulio.

“Sa che è normale che i parenti e gli amici vadano nelle trasmissioni. anche perché sono delle dinamiche che servono al Grande Fratello Vip. Sappiate che ci saranno i vostri parenti, noi li chiamiamo. Non è possibile che Pierpaolo tratti in quel modo il fratello. Io non credo che Pierpaolo sia stato implorato da Alfonso a fare il GF Vip. Quindi è lì, felice di esserci“, queste le parole della D’Urso.