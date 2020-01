"Pomeriggio 5", Giovanni Conversano critica Serena Enardu

Oggi pomeriggio, giovedì 9 gennaio, l’ex corteggiatore e tronista Giovanni Conversano è stato ospite del programma televisivo condotto da Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque” ed ha rivolto pesanti accuse all’ex fidanzata Serena Enardu. La storia d’amore tra Giovanni e Serena è nata durante d’edizione 2007/2008 del dating show “Uomini e Donne” ed è terminata poi nel 2010 per dei presunti tradimenti da parte del giovane leccese.

Nonostante la relazione tra i due sia finita ormai da molti anni, non si trovano ancora in ottimi rapporti e numerose sono le critiche e le frecciatine rivolte nei rispettivi social network. Ieri sera Conversano ha infatti pubblicato nel suo profilo Instagram una storia con le seguenti parole: “comunque vada sarà un suCesso”.

Serena sta infatti aspettando il verdetto del televoto per sapere se avrà la possibilità di entrare nella casa del reality show “Il Grande Fratello Vip” dove in questo momento si trova l’ex fidanzato, il cantante Pago (con la quale ha avuto una relazione durata oltre sette anni terminata durante la partecipazione all’ultima edizione del docu reality condotto da Alessia Marcuzzi “Tempation Island VIP“).

Ai microfoni di “Pomeriggio Cinque”, per giusticare le sue parole nei confronti del giornalista Roberto Alessi e degli altri ospiti presenti Giovanni ha ribattuto: “Le ho fatto un in bocca al lupo, non l’ho attaccata. In dieci anni non ha mai perso occasione di commentare, ha commentato l’ecografia di Giada, alcune cose su mio figlio, aveva sempre qualcosa da dire su di noi, anche quando io non mi sono mai permesso”.

Conversano ha poi confessato di voler entrare nella casa più spiata di Italia per parlare con Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre) per fargli comprendere che Serena è una donna malata di visibilità; queste le sue parole: “Questa donna è malata di visibilità. Quando voleva comunicarmi di avermi lasciato, l’ha comunicato a una giornalista. Io non l’ho saputo da lei, mi ha chiamato una giornalista. Lei per anni ha parlato male di me”.