"Pomeriggio 5", Floriana Secondi perde il controllo e si alza la maglia in diretta

Floriana Secondi è un personaggio televisivo conosciuto soprattutto per aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello che ha vinto. Spesso riveste il ruolo di ospite nei salotti di “Pomeriggio 5” e proprio durante la messa in onda di questo programma, la donna ha dato libero sfogo ad un suo pensiero alzandosi la maglia e rivelando un suo desiderio.

Il gesto della donna sarebbe stato causato dall’essere stata scartata dal cast de “L’Isola dei famosi“. Floriana infatti ha affermato di voler far parte del reality e che da tre anni prova ad entrare ma senza ottenere risultati. Il pubblico da casa ha notato l’atteggiamento della donna, la quale era decisamente arrabbiata.

Ha confessato di aver pianto 3 giorni e 3 notti senza riuscire a dormire dopo aver saputo di essere stata nuovamente scartata dal reality. Così ha deciso di lanciare un appello e durante la trasmissione di “Pomeriggio 5”, si è tirata su la maglia ed ha detto “Guardate gli addominali. Sono mesi che sono sul tapis roulant per prepararmi. Invece probabilmente prenderanno Ciacci. Sono arrabbiata. Barbara Aiutami”.

La conduttrice Barbara D’Urso ha promesso alla donna che la porterà con sé nel suo “Grande Fratello”. Floriana avrebbe risposto “Movite allora”. In quel momento in studio c’era del rumore e la conduttrice avrebbe frainteso le parole della donna, infatti, ha subito preso parola dicendo “Mi ha detto ‘muori’? Perché ci provano tutti a farmi fuori, ma io starò in diretta fino a 97 anni”.

La Secondi si è difesa ed ha spiegato di aver detto “muoviti” e non “muori”. Poi ha aggiunto “Io voglio fare un reality. Mi sento pronta, sono 19 anni che aspetto. In questo periodo storico, ci vuole il ciclone Floriana a tirarci su”. La donna, la quale ha un carattere molto vivace, vuole entrare in un reality per cercare di metter buon uomore nelle case degli italiani. Non ci rimane che aspettare e vedere se l’appello della donna verrà accolto.