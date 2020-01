"Pomeriggio 5": Emanuela Tittocchia attacca Fabio Testi, accusandolo di provarci con tutte

Arriva lo sfogo di Emanuela Tittocchia, ex di Fabio Testi. Ospite a “Pomeriggio 5”, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, lancia nuove accuse e parla anche di un episodio accaduto quando stavano ancora insieme. La Tittocchia ha raccontato che una sera, mentre era a casa del fidanzato insieme ad una sua amica, Testi ha cominciato a toccare la coscia di quest’ultima.

Nel frattempo stava toccando anche lei, che non aveva ancora capito cosa stava succedendo, pensava che lui si sarebbe fermato. Invece non è stato così, Testi ha proseguito e ha anche cercato di abbracciare la sua amica. A quel punto Emanuela, nera dalla rabbia, se ne è andata e con lei la sua amica. La donna ha anche parlato di altre scappatelle che Testi si concedeva anche mentre era fidanzato con lei.

In passato l’attore ha spesso accusato Tittocchia di cercare visibilità grazie alla sua fama e di raccontare certe cose solo per mettersi in mostra ed essere ospitata nei programmi televisivi. La Tittocchia ha raccontato l’episodio vissuto personalmente per far capire come Fabio Testi non si arrenda mai di fronte ad una donna e che a 80 anni ci prova ancora con tutte.

A dubitare delle sue parole è stato però il giornalista Fredella, che le ha detto apertamente di non crederle e che comunque è la sua parola contro quella di Fabio Testi. Il tutto nasce dal comportamento dell’attore nella casa del “Grande Fratello Vip“, in cui è attualmente concorrente.

Le sue frasi sessiste sulle donne non sono affatto piaciute e ha anche rischiato di essere espulso dalla casa. Emanuela Tittocchia e Fabio Testi hanno messo fine alla loro relazione nel 2008. La donna allora aveva rivelato di essere anche rimasta incinta dell’attore, ma che poi ebbe un aborto spontaneo. Testi replicò dicendo che era una bugiarda e aveva smentito quanto dichiarato da Emanuela.