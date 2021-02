"Pomeriggio 5", Chiara Morali parla della sorella Elena: "Plagiata da Favoloso"

Durante la messa in onda di “Pomeriggio 5″ del 15 Febbraio, Chiara Morali, sorella di Elena Morali, è stata ospite dalla conduttrice Barbara D’Urso. Durante i suoi interventi ha deciso di dire la sua opinione sulla storia d’amore che vede protagonisti sua sorella e Luigi Mario Favoloso. Secondo la ragazza, Elena Morali sarebbe stata plagiata da Favoloso ed ha anche motivato il proprio pensiero.

C’è da sottolineare che la stessa Elena Morali ha recentemente affermato d’esser cambiata durante la sua relazione. Sempre durante la trasmissione di “Pomeriggio 5”, Elena ha affermato di pensare sempre a Favoloso e di non sentirsi più la stessa persona d’un tempo. Ha raccontato di aver installato molte telecamere nella propria abitazione anche nell’occhio di un peluche e grazie a queste è riuscita a controllare il compagno Favoloso.

Sembrerebbe, quindi, che la Morali abbia perso la testa per il propio compagno, tanto che anche sua sorella si sente preoccupata. Per questo motivo, Chiara Morali è stata ospitata nei salotti di “Pomeriggio 5”. Lei ha affermato di aver visto la sorella molto cambiata, si sarebbe infatti distaccata dalla sua famiglia e addirittura le sembrerebbe deperita.

La ragazza ha tenuto a precisare che secondo lei in un rapporto la fiducia è alla base di tutto, infatti ha affermato: “In un rapporto la fiducia è alla base, se manca quella diventa un problema“. Chiara augura tranquillità e amore a sua sorella Elena ma spera che il loro rapporto torni ad essere più affiatato. Chiara Morali si è mostrata molto diversa da sua sorella, sia esteticamente che nel proprio percorso lavorativo.

La giovane ha affermato:“Io e mia sorella siamo sempre state differenti nello stile di vita come nel carattere e nelle scelte soprattutto”. Ha poi aggiunto: “Io ho sempre cercato di farla ragionare, soprattutto nell’ultimo periodo ma ovviamente lei ha le sue idee”. La ragazza non ama il mondo dei riflettori ed ha deciso di mostrarsi solo per cercare di tutelare sua sorella. Sono in molti a credere che la relazione di Elena Morali e Luigi Favolso sia una messa in scena solo per guadagnare fama. Solo il tempo mostrerà la verità.