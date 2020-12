"Pomeriggio 5", Cecchi Paone ricorda il bacio con Paolo Brosio: "Era il 1990, ci sentivamo soli"

Nel corso dell’ultima puntata di “Pomeriggio 5” ha avuto luogo un curioso siparietto che ha lasciato a bocca aperta la conduttrice Barbara D’Urso. Protagonisti Alessandro Cecchi Paone e Paolo Brosio, entrambi ospiti del talk show in qualità di opinionisti. Non tutti sanno che Brosio e Cecchi Paone hanno diverse cose in comune. Non solo sono stati entrambi concorrenti del “Grande Fratello Vip“, sebbene in edizioni diverse, ma hanno anche svolto a lungo la professione di giornalisti “seri”.

Prima di accedere al variopinto mondo dello spettacolo e dei reality/talk show, di cui attualmente sono tra i protagonisti più attivi e poliedrici, si sono dedicati al mondo della cultura e a quello della politica. Una delle loro più grandi sostenitrici è proprio Barbara D’Urso, che è anche loro amica e li invita spesso nei suoi vari salotti televisivi. Nei quali a onor del vero creano sempre scompiglio, facendo discutere e alimentando le polemiche tra una battuta e una provocazione.

Proprio come è successo quasta volta. Tra lo sconcerto e lo stupore generale, infatti, Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato di aver baciato Paolo Brosio. Quest’ultimo non smentisce il collega ma ribatte tra il serio e il faceto, dando vita a un siparietto surreale e lasciando intendere che qualcosa di vero c’è, ma si tratta di un episodio isolato e molto particolare, risalente a un passato remoto.

Tuttavia Cecchi Paone, ormai dichiaratamente omosessuale, non ha lasciato cadere il discorso, anzi ha raccontato i fatti per filo e per segno, specificando anche il luogo e le circostanze che hanno fatto scattare il bacio. Ha ricordato alla D’Urso che lui e Brosio hanno lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, accupandosi soprattutto della Guerra del Golfo, a cavallo tra il 1990 e il 1991.

“Una notte eravamo stravolti, stanchi e soli e ci siamo baciati” ha affermato molto candidamente, senza che Brosio smentisse. Poi, in tono più scherzoso, il giornalista si è rivolto al collega: “Anche a me, come alla fidanzata di ora, chiamava topolone. Paolo ti ricordi?”. L’allusione, ovviamente, era all’attuale giovanissima compagna di Brosio, la 23enne Maria Laura De Vitis, soprannominata “topolina”.