"Pomeriggio 5": Barbara D’Urso svela il vero rapporto esistente tra Rita Rusic ed Andrea Denver

Da quando è iniziato il famoso reality “Grande Fratello VIP“, ogni giorno vi è sempre una novità da raccontare, nel bene o nel male. Amore, sentimenti e qualche pettegolezzo, si fanno strada tra le mura della casa, dove gli inquilini si sono stanziati già da qualche settimana. A questo giro sembra sia toccato ancora una volta a uno dei personaggi più attivi nella casa, ovvero Rita Rusic.

La Rusic infatti a più riprese ha avuto modo di mettersi in mostra, tra una scontro acceso con Valeria Marini, a qualche pettegolezzo di troppo detto dalla donna; questa volta però la Rusic diventa protagonista in maniera indiretta. Pare che infatti nel salotto del gossip pomeridiano di Barbara D’Urso, ossia “Pomeriggio 5“, la presentatrice abbia lanciato una vera bomba in diretta.

Stando a una busta con dentro un messaggio, scritto da una persona anonima, pare che la Rusic non sia stata del tutto sincera con la produzione del reality, in quanto non era vero che non conosceva nessuno al momento dell’entrata in casa. Pare che infatti la donna conoscesse molto bene Andrea Denver; i due sono stati visti passeggiare insieme, nel lontano 2017.

Un’accusa che se verificata, sarebbe molto grave, che potrebbe compromettere le sorti dei suoi personaggi di questa storia. A questo punto, l’opinionista Biagio D’Anelli afferma: “Andrea Denver e la signora Rusic si conoscono. Anche a me è arrivata questa notizia certa. Oltre ai messaggi si sono già incontrati nel 2017. Ci sono dei fatti che inchiodano la signora Rusic“.

Una notizia del genere ovviamente ha destato non poco scalpore in studio, ma c’è però, chi ha preso le difese della Rusic, come il suo amico Angelo Perrone, che ha preferito smorzare la cosa affermando che non è del tutto vero la cosa, e che all’epoca dei fatti, ossia quando sono usciti i nomi, vi era una persona vicina a Denver, che conosceva anche la Rusic, che voleva farli conoscere, ma che di fatto non si sono conosciuti. Per vederne i risvolti, bisognerà attendere le prossime puntate del GF, per osservare anche le prossime mosse, sia della Rusic che di Denver.