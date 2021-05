"Pomeriggio 5", Barbara D’Urso risponde alle accuse di Fedez: "Ha sbagliato con me"

In questi giorni il “caso Fedez” sta facendo discutere i programmi televisivi ed i politici. L’artista, sul palco del concertone, ha infatti voluto attaccare la Lega, facendo nomi e cognomi di alcuni esponenti tra cui quello di Giovanni De Paoli, per essere contrari all’approvazione del Ddl Zan il disegno di legge che combatte la discriminazione contro l’omotransfobia.

Negli ultimi giorni molte persone, provenienti soprattutto dal partito della Lega di Matteo Salvini, si stanno studiando dei vecchi testi di Fedez per cercare di trovare alcune incongruenze con il suo pensiero attuale. Per esempio nel testo “Tutto il contrario” viene attaccato Tiziano Ferro dopo il suo coming out, ove il cantante su Instagram ci tiene a spiegare: “Al netto che comunque tutti cambiano idea […], la mia canzone si intitola “Tutto il contrario“, io scrivo tutto il contrario di quello che penso: non è difficile da capire”.

Il conto in sospeso con la D’Urso

In un vecchio brano cantato insieme a Emis Killa e intitolato “Blasfemia” Fedez fa delle dichiarazioni molto pesanti su Barbara D’Urso: “Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto / Te la do tutta se ammazzi Barbara d’Urso / Perché io non posso ancora concedermi questo lusso”. La D’Urso viene citata anche nel brano “Non c’è due senza trash” dove vengono specificati, con l’ironia dei tempi, i tipici ospiti presenti nelle sue trasmissioni.

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, condotto proprio da Barbara D’Urso, ha voluto parlare della fatidica rima di Fedez detta ormai più di dieci anni fa. La conduttrice fa capire di non esserla presa più di tanto per quella frase, ammettendo di ammirare molto il cantante e la moglie per quello che stanno facendo nell’ultimo periodo.

“Io trovo meraviglioso il fatto che lui abbia riconosciuto e si sia scusato” rivela la D’Urso per poi aggiungere: “Io ho sempre fatto mille applausi in diretta a Fedez per il suo impegno e per qualunque cosa lui e sua moglie abbia fatto di positivo. Anche se ha sbagliato contro di me, augurandomi di essere uccisa, che fosse ironico o meno non ha importanza”.