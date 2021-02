"Pomeriggio 5", Barbara D’Urso interviene sugli ultimi gossip e avverte i paparazzi: "Non c’è niente"

La conduttrice Barbara D’Urso è sempre sulla bocca di tutti. Quando non si parla delle sue trasmissioni, si parla della sua vita privata e in tantissimi, la vorrebbero accoppiata. Lei che è single da diversi anni, è sempre al centro del gossip e nel mirino dei paparazzi, che sperano sempre di avvistarla in compagnia di un uomo per poterla fotografare e accaparrarsi così l’esclusiva.

Se gli scatti mancano, ecco che diverse voci circolano nell’ambiente dello spettacolo. Diversi giornalisti di cronaca rosa, a più riprese escono allo scoperto e imputano alla conduttrice ora un fidanzato segreto, ora un flirt nascosto. Insomma, il gossip intorno alla D’Urso pullula. Anche questa volta però non è quella buona e le diverse testate di cronaca rosa dovranno farsene una ragione: Barbara non ha un nuovo amore.

Ad intervenire sulla vicenda e smentire il gossip degli ultimi giorni, è stata la stessa conduttrice. Durante la messa in onda della diretta di “Pomeriggio Cinque”, argomentando dell’imminente festa degli innamorati, la presenza del paparazzo Alan Fiordelmondo ha dato la possibilità alla D’Urso di smentire gli ultimi chiacchiericci. Il paparazzo ha lanciato l’input alla conduttrice, asserendo che le ultime foto che è riuscito a scattarle in compagnia di un uomo, risalgono a 10 anni fa.

Anche in questo caso, Barbara si è discolpata dichiarando che forse si trattava solo di un amico. Insomma, la D’Urso non vuole proprio saperne di avere un uomo nella sua vita. La conduttrice ha poi voluto lanciare un avvertimento a tutti i paparazzi: “Che non sprecassero tempo perché fa freddo a Milano e non c’è niente da fotografare“.

Barbarella è stata chiara: nessun uomo entra ed esce da casa sua. Eppure “Giornalettissimo” era certo che la D’Urso avesse un nuovo amore. Addirittura era uscito fuori il nome del presunto fortunato. Si tratterebbe di un tal Francesco, assicuratore e che ha alle spalle una storia importante. Che la conduttrice campana abbia smentito il gossip solo per preservare la sua nuova storia? Che sia tutta una bufala come essa stessa ha dichiarato? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.