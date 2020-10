Polemiche per il Maurizio Costanzo Show, il conduttore furioso tuona: "Assurde, io pago sierologico a tutti e plexiglas"

Maurizio Costanzo è tornato in televisione con una nuova stagione del “Maurizio Costanzo Show“. I tempi che corrono, la pandemia da Coronavirus che stiamo vivendo, ha stravolto tutto e tutti. La televisione si è adeguata e così, svariate trasmissioni vanno in onda con tutte le precauzioni del caso. Dall’utilizzo delle barriere in plexiglass a quello della mascherina, dal test rapido per tutti i partecipanti alle precauzioni anti covid generali.

E anche su questa scia è stato trasmesso il “Maurizio Costanzo Show”. Dopo la messa in onda della prima puntata non sono però mancate le critiche. A partire dal luogo in cui tutti i presenti si sono radunati: il teatro. Tutti sappiamo che il DPCM del Governo impone la chiusura di tutti i cinema e teatri, ritenuti luoghi ad altro rischio di contagio.

Il teatro è da sempre il luogo che contraddistingue la trasmissione condotta da Maurizio Costanzo e anche in questo stato di forte emergenza, non se n’è fatto a meno. Inoltre, il pubblico era seduto su tutte le poltrone presenti in platea, senza lasciarne nessuna vuota e la maggior parte di essi non indossava la mascherina. A separarli però vi erano le barriere in plexiglass.

Questi sono stati i motivi alla base delle critiche, critiche per le quali lo stesso Costanzo è adesso intervenuto per rispondere. Il giornalista interpellato dall’Adnkronos, è apparso visibilmente infastidito dagli attacchi ricevuti e piccato ha tuonato: “Volete sapere come funziona? E’ facile: il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l’altra c’è un plexiglass, e anche fra un ospite e l’altro c’è un plexiglass. Io pago gli infermieri, il personale, il plexiglass“.

Dunque, Costanzo ha specificato come prende tutte le precauzioni del caso prima di andare in onda e soprattutto di come sia egli stesso a pagare di tasca sua le attrezzature necessarie affinché il programma possa essere trasmesso. Ha inoltre aggiunto, che se tutti i proprietari dei cinema e teatri facessero come lui, potrebbero restare aperti e arginare le polemiche.