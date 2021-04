Pio e Amedeo shock su Barbara D’Urso: "Vasco Rossi le ha dato una bottarella"

I comici Pio e Amedeo, si sa, ne hanno per tutti – in primis per i personaggi del mondo dello spettacolo – ma alle volte esagerano. E potrebbero aver esagerato anche nella puntata di “Felicissima sera” andata in onda ieri, venerdì 23 aprile 2021, su Canale 5, in particolar modo nel frangente che ha visto come ospite d’eccezione Claudio Baglioni. L’artista si è calato perfettamente nella parte, stando al gioco e incassando con eleganza gli sfottò del duo.

A un certo punto, Amedeo gli ha fatto sapere che Pio non avrebbe voluto avere lui come ospite, bensì Vasco Rossi. Baglioni ha chiesto se l’artista fosse di Canale 5 e a questo punto Amedeo ha fatto una battuta che forse avrebbe potuto risparmiarsi.

Pio e Amedeo su Barbara D’Urso e Vasco Rossi: “Una bottarella”

“Da giovane ha dato una bottarella a Barbarella, quindi è da Canale 5” ha dichiarato il comico foggiano, trattenendo a stento una risatina. L’espressione è stata tutt’altro che elegante, ma l’affermazione ha un fondo di verità. E’ noto infatti che in passato, quando erano molto giovani e ancora all’inizio delle loro carriere, Vasco Rossi e Barbara D’Urso hanno avuto una breve storia d’amore che si è poi conclusa – pare – per volere di lui.

Si è trattato però di una relazione che ha lasciato il segno, visto che il cantante le avrebbe addirittura dedicato una canzone. Ciò non toglie che su Twitter sono fioccati decine messaggi di telespettatori convinti che a domattina Pio e Amedeo verranno querelati dalla conduttrice Mediaset o dal cantante emiliano, su cui hanno fatto anche altre battute. Del resto, non è stato neanche l’unico momento in cui il duo comico pugliese ha preso in giro la D’Urso.

Lo ha fatto anche all’inizio della puntata, quando ha esordito proprio come fa Barbara all’inizio dei suoi programmi, ovvero vantandosi dei suoi ascolti e ringraziando i telespettatori perché, ha chiosato Amedeo, in una perfetta imitazione della conduttrice di Cologno monzese: “Venerdì scorso eravate in 4 milioni!”. “Caffettuccio?” ha rilanciato Pio, mentre il collega lo riprendeva: “Caffeuccio, si dice caffeuccio!”.