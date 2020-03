Pio e Amedeo, la messa in onda del nuovo programma slitta ancora

Il duo comico Pio e Amedeo durante la loro ultima ospitata nel programma di Maria De Filippi “C’è posta per te” hanno annunciato che il 25 marzo sarebbe partito, in prima serata su canale 5, il loro nuovo programma “Felicissima sera” e con l’occasione avevano anche invitato la conduttrice a partecipare come ospite durante la prima serata.

Il palinsesto ha però annunciato in seguito che la messa in onda dello spettacolo sarà rimandata a data da destinarsi. Del nuovo programma di Pio e Amedeo non è stato svelato ancora nulla, ma il motivo del rinvio è dovuto ad una delle norme restrittive adottate dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus, ovvero quella che impedisce la presenza del pubblico in studio.

In tutti gli spettacoli del duo comico pugliese la presenza del pubblico è sempre stato un elemento fondamentale e pare lo sia anche in questo nuovo programma, quindi da qui nasce la scelta di rimandare la messa in onda. La Mediaset è subito corsa ai ripari decidendo di mandare in onda una nuova serie tv dal titolo “Made in Italy“.

La serie in reltà non è del tutto inedita, in quanto “Made in Italy” è stata la prima fiction nata da una collaborazione tra Mediaset e Amazon e quindi anche la prima produzione italiana ad approdare in prima visione sul sevizio streaming di Amazon Prime. “Made in Italy” è stata prodotta da Taodue, è suddivisa in otto puntate e racconta gli anni ’70 attraverso la moda. Nel cast principale figurano Margherita Buy, Marco Bocci, Greta Ferro e Fiammetta Cicogna.

Oltre ad un cast di guest star: Raul Bova nei panni di Giorgio Armani, Stefania Rocca in quelli di Krizia, Claudia Pandolfi è Rosita Missoni, Enrico Lo Verso è Ottavio Missoni, Gaetano Bruni è Walter Albini, Stefano Fregni è Alfio Fiorucci e Silvio Cavallo in quelli di Gianfranco Ferrè.