I due ex gieffini Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e innamorati sotto le innumerevoli telecamere della casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip 5.

La coppia, che vive al momento una relazione a distanza, sarebbe prossima a convolare a nozze. A dircelo sono loro stessi, in un’intervista che uscirà nel prossimo numero del settimanale Chi.

L’intervista su Chi

Pierpaolo ha dichiarato: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante. Figli? Giulia sarà una grande mamma, sarà la sua svolta come donna… non vedo l’ora”. Ora sappiamo che il 2023 è l’anno in cui Giulia e Pierpaolo si giureranno amore eterno, anche se non è ancora chiaro se la proposta ufficiale di matrimonio sia già arrivata o se questo rimane solo un progetto che la coppia attuerà il prima possibile.

L’ex Velino di Striscia la Notizia è già padre di Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero. Intanto la coppia si prepara a trascorrere il primo Natale insieme, tra Piacenza, dove vive la famiglia di Giulia, e Maratea, città natale di Pierpaolo.Giulia e Pierpaolo stanno vivendo un momento da favola, sia in amore che in lavoro e in tanti hanno iniziato a chiedersi quando i due avrebbero potuto annunciare di voler convolare a nozze e proprio Pretelli lo ha raccontato al settimanale Chi.

Ma non è tutto perchè i due si sono anche espressi su quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge. In particolare l’influencer ha dichiarato : “Trovo il triangolo tra Alex, Soleil e Delia sbagliato. Delia avrebbe dovuto dire subito a Soleil che era gelosa e invece hanno voluto fare le bad girl. Alex ha detto alla moglie di stare tranquilla e il giorno dopo ha dato il bacio artistico a Soleil. Se lo avesse fatto Pierpaolo sarei entrata nella casa e avrei sfondato tutto!”. Giulia preferirebbe che Alex dicesse a Delia di non amarla più e di essersi innamorata di Soleil, convinta che cosi’ lui stia prendendo in giro tutti, compreso il pubblico.