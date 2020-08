Pierluigi Diaco, la Rai gli chiude in anticipo il programma ‘Io e te’

La notizia non era completamente inaspettata, visto che negli scorsi mesi Pierluigi Diaco ha fatto molto discutere per via dei suoi modi non sempre gentili e per i battibecchi con più di un ospite. Eppure alla fine il suo programma “Io e Te”, in onda tutti giorni dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Rai 1, non è stato chiuso per le intemperanze del conduttore, bensì per un caso di Covid-19.

Chiuso in anticipo “Io e Te”, il programma scritto e condotto da Pierluigi Diaco

“Io e Te”, trasmissione scritta e condotta da Pierluigi Diaco, stando al palinsesto originario della Rai doveva andare in onda ancora per i primi giorni di settembre (per la precisione fino a venerdì 4 settembre). E invece a partire da lunedì 31 agosto 2020 il programma non andrà più in onda.

A farlo sapere è stata la stessa Rai con un comunicato stampa nel quale sono state anche spiegate le ragioni di questa interruzione improvvisa e inaspettata. A quanto pare, un tecnico è risultato positivo al Coronavirus, ragion per cui verranno immediatamente effettuati i tamponi sul resto della troupe, sugli autori e su chiunque abbia collaborato in studio.

“Io e te” è stato dunque sospeso e visto che ci vorranno almeno un paio di settimane per assicurarsi della negatività di tutti i membri dello staff, è comprensibile che per quest’anno l’avventura estiva di Diaco in Rai sia finita. Al suo posto nella prima settimana di settembre andrà in onda La Vita in diretta – Estate, la cui messa in onda verrà dunque anticipata alle 14.00 in punto.

I suoi conduttori, Andrea Delogu e Marcello Masi, saranno dunque in onda per quasi quattro ore, fino alle 18.45. A dare per primo la notizia della sospensione di “Io e Te” è stato il Fatto Quotidiano, mentre per adesso Pierluigi Diaco non ha rilasciato alcun commento in merito.