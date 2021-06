Pier Silvio Berlusconi rivoluziona Mediaset e punta tutto su Vanessa Incontrada: "innamorato" della spagnola

La rivoluzione in casa Mediaset per la prossima stagione televisiva, è partita. Un segnale forte e chiaro arriva dal ridimensionamento di Barbara D’Urso. La conduttrice campana ha visto il suo impero sgretolarsi programma dopo programma e Pier Silvio Berlusconi è pronto a scommettere su volti nuovi. La domenica pomeriggio, con ogni probabilità, sarà affidata a Lorella Cuccarini.

Ma non è finita qui, secondo indiscrezioni sempre più forti Berlusconi Junior si sarebbe “innamorato” professionalmente di un’attrice e conduttrice molto famosa: Vanessa Incontrada. Stando agli ultimi rumors, Pier Silvio starebbe puntando tutto sulla Incontrada affidandole più di un programma e riservandole un corteggiamento serrato.

Sembrerebbe data per certa la presenza di Vanessa dietro il bancone di “Striscia la notizia“, accanto al comico Alessandro Siani. Inoltre la Incontrada proprio in questi giorni, è impegnata sul set della fiction “Fonseca Innocenti” che andrà in onda proprio su Canale 5. Un ritorno a casa il suo, dopo il grandissimo successo di “Zelig” che l’ha lanciata.

Il numero uno di Cologno Monzese, sarebbe però pronto ad affidarle anche un altro show che al momento rimane top secret. A lanciare l’indiscrezione è stato il magazine “Oggi”. Dunque Berlusconi farebbe carte false pur di avere la Incontrada nella sua scuderia e come dargli torto, considerando che Vanessa ha sempre dimostrato di essere un’artista completa e versatile.

Non è però finita così. Un secondo nome circola insistentemente ed è quello di Claudio Baglioni. Pier Silvio starebbe convincendo il cantante a riprendere il discorso delle tre serate evento, del cui progetto si parlava già nei mesi scorsi, ma poi cancellato. Adesso Berlusconi Junior sarebbe pronto a ridare spazio a Baglioni, affidandogli tre serate dedicate alla musica, alla carriera del cantautore e sicuramente con tanti ospiti d’eccezione.

Insomma, la nuova stagione televisiva targata Mediaset sta via via prendendo piede. Se da un lato i programmi di punta non si toccano (vedi “Uomini e Donne” e “Grande Fratello Vip”), dall’altro nuovi investimenti vengono fatti. Il nome più caldo di tutti è sicuramente quello di Vanessa Incontrada che potrebbe diventare la nuova regina di Canale 5.