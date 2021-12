Pier Silvio Berlusconi e gli auguri speciali alla De Filippi: "Ti voglio tanto bene"

Non si vede tutti i giorni che l’amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, appaia in tv, tanto meno intento a fare gli auguri di compleanno a qualcuno. Non ha mai fatto nulla del genere nemmeno per i suoi familiari più stretti, ma per un personaggio di successo e famoso come Maria De Filippi, una piccola eccezione è anche giusto farla.

Dunque ecco che fa la sua comparsa in un caloroso video messaggio il numero uno della Mediaset, Pier Silvio. Durante l’incipit di apertura di Silvia Toffanin, viene infatti lanciata la dedica di Pier Silvio alla sua amica Maria, che oggi compie 60 anni tondi tondi. Il messaggio racchiude la stima e l’affetto che da anni ha caratterizzato il rapporto tra Pier Silvio e Maria.

Pier Silvio, il suo retroscena privato: “Ti voglio tanto bene”

Un messaggio diverso dagli altri, un messaggio così accorato che è riuscito a far emozionare anche il pubblico da casa, soprattutto la seconda parte del video. Ecco infatti cosa ha dichiarato Berlusconi: “Cara Maria oggi per te è un giorno importante, raggiungi un traguardo bellissimo per la vita. Lo raggiungi con la soddisfazione di tanti successi che hai creato. Oggi è però un giorno importante per tutta Mediaset e la tv italiana“.

Pier Silvio a questo punto del messaggio assume un tono più accorato, dedicandole delle parole molto più sentite, più sentimentali: “Grazie per il lavoro fatto per Mediaset e per il lavoro che farai con noi nei prossimi anni […] Io e te ci capiamo, abbiamo una sintonia emotiva speciale. Devo dire che il rapporto che c’è tra di noi, di stima e rispetto professionale, e di affetto e di fortissimo legame umano è qualcosa che tengo proprio nel mio cuore. Penso che tu sia una persona speciale, so che posso contare su di te e che tu puoi farlo sempre su di me. Ti voglio tanto bene. Buon compleanno“.

Insomma non si poteva chiedere messaggio di compleanno più bello, tanto che persino la Toffanin, una volta rientrati in studio, ha riscontrato qualche difficoltà nel riprendere la conduzione in mano, facendo trascorrere qualche secondo di imbarazzante silenzio, per poi esordire: “Viva Maria De Filippi“. Stando alle parole di Pier Silvio dunque, la carriere di Maria è tutt’altro che conclusa, anzi si può dire che è ancora tutta da scrivere.