Photoshow, Alberto Matano approda su Rai 3: "Ci sono persone che sulle foto ci campano, tutto è immagine!"

Da sabato 16 febbraio sbarca su Rai 3, in seconda serata, un nuovo programma intitolato “Photoshow” che vede al timone il noto giornalista Alberto Matano. Ogni singola puntata sarà caratterizzata da un “tema” diverso e, attraverso la mostra e il commento di alcune immagini, verranno raccontate molte vicende e fenomeni sociali che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica.

In questa particolare epoca, in cui i social predominano sull’essenza dell’uomo, tutto è diventato oggetto di discussione e ogni singolo momento dell’esistenza umana si è trasformato in un “manifesto pubblico” dove ormai ognuno è libero di partecipare e di lasciare il suo commento. In questo spazio virtuale la realtà non trova più confini e ogni immagine abbandona il valore del suo contenuto concentrarsi esclusivamente sulla forma.

Moltissimi influencer hanno costruito il proprio “regno” attraverso i social, conquistando posizioni sociali sempre più dominanti tanto da influenzare le sorti del mercato economico dove diverse aziende tentano di accaparrarsi la fetta più grande: è chiaro che tutto ciò che viene mostrato non raffigura la realtà ma ormai questa “finzione” interessa più di ogni cosa e viene desiderata da chiunque.

Il famoso giornalista affascinato dal potere dei social cercherà di smascherare ciò che viene nascosto e di svelare quello che non viene mostrato da chi detiene tale supremazia: “Ci sono persone che sulle foto ci campano, tutto è immagine: politica, showbiz, celebrity. Dalle foto parte tutto, ci si fa un’idea della realtà. Instagram è un fenomeno pazzesco ma quello che appare non è sempre la realtà, dietro e dentro quelle immagini c’è un mondo che non viene svelato”.

“Photoshow” nasce dalla voglia di raccontare diverse storie utilizzando come strumento essenziale di discussione proprio le foto che quotidianamente lasciano un segno indelebile nel cosiddetto “mondo del click”. Con questo spirito Matano mostrerà, in ogni appuntamento, cinque distinte immagini che saranno accumunate da una precisa tematica utile ad approfondire questioni e dibattiti che coinvolgono tutti: “Così vogliamo dimostrare quanto le immagini oggi rappresentino un potente strumento di comunicazione. Saranno lo spunto per sviscerare alcuni aspetti importanti della società”.

Molti saranno gli ospiti che accompagneranno queste interessanti serate e, durante la prima puntata, il vasto pubblico di casa Rai avrà la possibilità di ascoltare le opinioni e le storie di Pippo Baudo, Cinzia Leone e Sonia Bergamasco. Tra i nomi più attesi, ma senza alcuna conferma, spiccano quelli di Franca Leosini e Mara Venier che potrebbero arricchire lo studio con la loro desiderata presenza e professionalità.