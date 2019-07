Per le soap opera "Beautiful" e "Il Segreto" inizia la sospensione estiva

Giunti ad estate inoltrata anche le soap opera vanno in vacanza. Le due seguitissime produzioni pomeridiane di Canale 5 vengono sospese dal 5 agosto al 24 agosto. Gli appassionati di “Beautiful” e di “ Il Segreto” dovranno attendere 3 settimane per continuare a seguire gli intrighi della famiglia Forrester e le vicende di Puente Viejo.

Dal 5 agosto tutti gli appassionati telespettatori non potranno trascorrere il pomeriggio seguendo le vicende dei loro begnamini. La soap opera americana Beautiful, trasmessa in Italia del 1990, è la più longeva delle soap opera, seguita dalla produzione spagnola de “Il Segreto” che ha da poco raggiunto le 2000 puntate.

Mediaset ha confermato ufficialmente la sospensione per un periodo di 3 settimane confermando, che il termine di questo periodo, ossia a partire da lunedì 26 agosto, le programmazioni riprenderanno normalmente. Per i fans non resta quindi che avere pazienza ed aspettare di sapere che cosa accadrà a Los Angeles in casa Forrester, alle prese con le nozze di Katie e Thorne e l’affido esclusivo di Will. Per quanto riguarda “il segreto” si dovrà attendere per sapere come evolverà la storia tra Isaac ed Elsa.

Come cambia la programmazione pomeridiana di Canale 5

La pausa estiva delle due soap opere cambia notevolmente il palinsesto pomeridiano di Canale 5. A partire da lunedì 5 agosto “una vita” anticipa la messa in onda alle 13:45 (occupando quindi lo spazio precedentemente assegnato a Beautiful); alle 14:45 andrà in onda “Bitter Sweet”, verranno trasmessi due episodi al giorno.

Al termine di “Bitter sweet” inizierà un film per la tv. Voci che trapelano dalla Mediaset dicono, anche la soap opera turca “Bitter sweet” andrà in pausa dal 11 al 17 agosto ma di questo non vi è ancora nessuna comunicazione ufficiale. Presto la Mediaset emetterà una comunicazione ufficiale in merito, dove confermerà o smentirà la notizia.