"Pekin Express", nel cast potrebbero esserci Nino Formicola e Franco Terlizzi

La scorsa stagione Sky ha acquistato dalla Rai i diritti di “Pechino Express” cambiando però il nome della trasmissione in “Pekin Express“. Il programma, a causa del Covid-19, è stato slittato più volte e in una vecchia intervista rilasciata da Nils Hartmann, Senior Director di Sky Italia, rivela che le prime registrazioni sarebbero iniziate a gennaio 2021.

A quanto pare le cose non sono andate in questa maniera, siccome i preparativi al momento stanno andando molto a rilento. Come riportato dal sito “Tv Blog” le prime registrazioni dovrebbero iniziare nel mese di settembre per poi essere mandato in onda nella primavera del 2022 dopo MasterChef Italia.

Viene comunque confermata la conduzione di Costantino della Gherardesca, che è stato molto apprezzato al timone del programma durante la messa in onda su Rai 2. Per il momento invece gli autori, sempre a causa del coronavirus non hanno scelto la tratta che devono percorrere le coppie in gara.

Le prime indiscrezioni sul reality

Intanto, secondo il settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti, viene spoilerata la prima coppia che sarebbe stata contattata dagli autori: Franco Terlizzi e Nino Formicola. I due hanno partecipato alla tredicesima edizione de “L’isola dei famosi”, ove il comico è diventato tra l’altro diventando il più anziano vincitore di reality della TV italiana.

In Honduras entrambi hanno stretto una bella amicizia e Franco Terlizzi, in una vecchia intervista del 2019, rivela di sentirsi ancora con lui: “Ho un bellissimo ricordo dell’Isola dei Famosi e, tra i miei compagni d’avventura, uno è diventato un mio carissimo amico: Nino Formicola, il vincitore. Non ci siamo più persi di vista, sono stato al suo matrimonio, ci sentiamo e ci vediamo spesso. Nino è davvero una persona speciale“.

Franco e Nino quindi potrebbero ottenere nuovamente una certa popolarità sul piccolo schermo partecipando al reality show in onda su Sky e la loro amicizia può essere fondamentale per superare le intemperie del gioco.