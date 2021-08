Pekin Express cast: Costantino Della Gherardesca punta su un’ex del GFvip e un’ex Iena

Nei prossimi mesi dovrebbe prendere il via il travel reality Pekin Express targato Sky. Ancora una volta al timone dell’emozionante adventure game ci sarà Costantino della Gherardesca, volto del programma già da ben otto edizioni. Una grande soddisfazione questa per il nobile presentatore, che è riuscito, nonostante il passaggio dalla Rai in Sky, a mantere la conduzione del programma.

Ma dove andranno stavolta i nuovi concorrenti di Pekin Express? Quali saranno i territori che i telespettatori vedranno durante la messa in onda delle puntate? Il percorso stavolta è tutto snodato in alcuni Paesi del Medio Oriente: Israele, Giordania quindi Dubai. A causa di alcuni problemi che si sono presentati nel corso degli scorsi mesi, la formazione del cast è stata via via rimandata.

Dal portale Blogo si apprende però che due volti celebri della televisione italiana potrebbero far parte della nuova edizione dell’adventure game. Tra le new entry ci dovrebbe essere l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic. Quest’ultima come in tanti ricorderanno è stata anche una delle concorrenti di una passata edizione del Grande Fratello Vip.

Nella casa di Cinecittà i telespettatori assisstettero ad uno scontro epocale tra la Rusic e Valeria Marina, che per molti anni fu legata a Cecchi Gori. I rapporti tra le due è sempre stato a dir poco burrascoso anche se con il tempo le cose sono cambiate. Un altro nome che spicca tra i potenziali nuovi concorrenti di Pekin Express è quello di Victoria Cabello.

Quest’ultima, molto amata dal pubblico televisivo, manca dallo schermo dal 2014, se non si considera la breve pausa che l’ha vista alla conduzione insieme a Diletta Leotta di un programma su un canale della tv cinese. Per molti anni è stata una delle inviate de Le Iene, per poi approdare su La7 con il programma Very Victoria.