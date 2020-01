Pedro Valti, l’ex concorrente de "L’Eredità" contro Amadeus: "Presto ci vedremo a Sanremo, racconterò tutto"

“Per me è la cipolla“. Con questa frase Pedro Valti, un concorrente del programma l’Eredità condotto all’epoca da Amadeus, è diventato famoso in tutta Italia. Nel 2003, fece arrabbiare Amadeus affrontando le domande con superficialità e durante la puntata la risposta “della cipolla” è diventata virale. Oggi, Pedro, è un animatore turistico che ha tentato più volte di entrare nel mondo della TV, provando a sfruttare il tormentone che, senza volere, aveva creato.

Qualche volta, Amadeus lo ha anche invitato in un programma su RTL 102.5 per scherzare ironicamente su quanto accadde all’epoca. Dunque, apparentemente, la pace sembrava fatta, ma a causa di qualche frase di Amadeus ritenuta sessista, Pedro è tornato all’attacco e ha minacciato di dire tutta la verità agli spettatori di Sanremo.

Anche il nome utente usato da Pedro su Instagram è particolare. Infatti, si chiama @pedro.amadeus e ha deciso di sfruttare le polemiche create intorno al futuro presentatore di Sanremo per tornare all’attacco, e forse farsi un po’ di “pubblicità”. Il post sul noto social network dedicato alle foto comincia così: “Cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh. Ma ti pare il caso di parlare in questo modo? E noi poveri cittadini, utenti Rai, che paghiamo il canone siamo costretti a subire le tue vaccate? Ma cos’hai nel cervello, la cipolla?”.

Il post continua con una mezza “minaccia” spiegando che dietro quell’episodio ci sono tanti retroscena sconosciuti che potrebbe addirittura scegliere di rivelare e dunque tutti potranno capire il perché lui si sia comportato in quel modo.

Pedro fa sapere che gli spettatori che guardando Sanremo sapranno alcuni inediti di ciò che accadde non solo lì, ma anche alcuni giorni dopo. Il lungo monologo su Instagram si conclude ufficializzando la presenza a Sanremo, proprio quest’anno che conduce Amadeus.