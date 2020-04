Pechino Express, riassunto della semifinale: ecco le coppie che hanno conquistato la finale

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Mi dispiace molto per l'eliminazioni di Max Giusti e Marco Mazzocchi, ma era ormai da alcune puntate che non riuscivano più a scrollarsi gli ultimi posti. Nonostante sia deluso, ammetto che era la scelta più sensata di Enzo Miccio e Carolina, che secondo me sono anche i favoriti per trionfare.