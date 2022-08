Pechino Express, Paola e Chiara e Alex Belli insieme a Delia Duran nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Si sta lavorando per la seconda edizione di “Pechino Express” su Sky, mentre in Italia sarebbe la nona in generale se vengono comprese le edizioni trasmesse dalla Rai. Fino a questo momento l’unica certezza è la presenza di Costantino della Gherardesca, già al timone dedl programma dal primissimo anno escludendo una breve sostituzione nel 2016 con Roberto Giacobbo nell’ottava puntata e da Enzo Miccio dalla quinta puntata fino alla puntata finale dell’ultima edizione.

Intanto stanno uscendo già le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del reality basato sull’avventura. Secondo il sito “The Pipol TV” gli autori starebbero lavorando anche per portare nel cast alcuni volti provenienti dalla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” e dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“.

Le prime indiscrezioni su Pechino Express

I nomi più gettonati per far parte del cast sono Alex Belli e Delia Duran che, durante il “GF Vip” condotto da Alfonso Signorini, hanno fatto discutere per via del loro triangolo amoroso insieme a Soleil Sorgè. L’altra coppia è quella formata da Paola e Chiara, che sono ritornate a cantare insieme dapprima a Bibione e poi nelle due date di San Siro sempre con Max Pezzali. Gli altri vipponi accostati sono quelli di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, provenienti dall’ultima edizione de “L’isola dei famosi”.

“Provini che vanno, provini che nascono” si legge sul sito “The Pipol Tv” in cui poi viene aggiunto: “Il nuovo cast di Pechino Express sta prendendo forma per la prossima edizione condotta da Costantino Della Gherardesca. I papabili nomi potrebbero celarsi tra questi vip: gli ex gieffini Alex Belli e Delia Duran, le cantanti Paola e Chiara, le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, gli isolani Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis”.

Infine, sempre secondo il sito, dovrebbe esserci una coppia molto conosciuta sui social network, anche se per il momento non viene svelata la loro identità: “Più una coppia di influencer che rappresenterà la generazione Z. Ma il tutto è work in progress”.