Pechino Express, nel cast potrebbero esserci Max Giusti ed Enzo Miccio insieme al suo fidanzato Laurent

Nel mese di ottobre inizieranno le prime registrazioni di “Pechino Express 2020“, il reality show di Rai 1 condotto da Costantino della Gherardesca. Le coppie per questa avventura scopriranno nuovi posti percorrendo Thailandia, Cina e la Corea del Sud, visitando quindi quasi l’intero Sud-est asiatico.

La curiosità dei telespettatori è quello di sapere chi farà parte della prossima edizione di “Pechino Express“. Nelle ultime ore alcuni vip vengono fortemente accostati nella trasmissione, anche se al momento l’azienda di Viale Mazzini non ha rilasciato nessuna ufficialità sulle prime coppie.

Enzo Miccio nel cast insieme a Laurent

Secondo il sito “BitchyF“, il wedding planner più famoso di Italia, Enzo Miccio, dovrebbe far parte del reality in coppia con Laurent, il suo fidanzato francese. Di lui si conosce veramente poco, grazie alla forte riservatezza dello stilista napoletano nei riguardi della sua vita privata.

Il volto di Laurent l’abbiamo potuto vedere solamente durante l’intervista del wedding planer nella trasmissione “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, in cui Enzo Miccio non è riuscito a trattenere le lacrime davanti a un video messaggio del compagno. “Non me l’aspettavo perché è una persona molto schiva. Noi abbiamo attraversato momenti difficili, anche delle interruzioni in questi anni e adesso credo sia iniziato da poco un nuovo cammino insieme”. Questa avventura a Pechino Express potrebbe quindi far conoscere il francese anche al pubblico italiano.

Max Giusti potrebbe dire di “sì” a Pechino Express

Secondo il sito “Tv Blog” invece Max Giusti, ex conduttore di “Affari Tuoi” e “Chi ti conosce?” in onda su Nove, sarebbe il grande nome scelto dall’azienda di Viale Mazzini per il suo reality. Addirittura l’ingresso del comico romano nella trasmissione viene data per certa, anche se “Blogo” non svela chi l’accompagnerà.

Max Giusti al momento è impegnato al cinema nel film “Appena un minuto” con la regia di Francesco Mandelli, pubblicizzato anche nell’ultima puntata di “Tale e Quale Show”.