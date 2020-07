Pechino Express migra su Sky e dice addio alla Rai

Come già noto nella prossima stagione televisiva la Rai non manderà in onda la nona serie del reality avventuriero Pechino Express. Il pubblico pensava che fosse dovuto alla difficoltà di registrazione del programma a causa della pandemia di coronavirus che rendeva difficile garantire la sicurezza dei concorrenti senza snaturare il programma. Recentemente si è scoperto che la Rai maturava questa idea da tempo poiché negli ultimi anni gli ascolti non erano stati considerati buoni dai vertici della rete di stato.

Stando alle ultime indiscrezioni Sky avrebbe deciso di dare l’ok per produrre la nona edizione del reality che verrà completamente rinnovato. Il rapporto tra la RAI e Pechino Express sembra ormai giuto ad un punto di rottura. Le voci danno quasi per certo il trasferimento del programma su Sky ma bisogna spiegare che cosa ha portato la RAI a prendere questa decisione.

Negli ultimi anni il programma ha avuto difficoltà negli ascolti tanto che proprio a causa di questi bassi dati di Auditel è stato fermo per un anno tra la settima e l’ottava serie. Dopo un anno di pausa il programma è stato nuovamente registrato. I dati auditel sono passati dal 7,37% di share della settima serie ad un 9,64% nell’ottava edizione Ma anche questo risultato non ha convinto i vertici Rai che sono disposti a fare meno del reality nella prossima stagione televisiva.

Dal web emerge che la nuova edizione di Pechino Express non verrà trasmessa su Rai 2 ne sugli altri canali Rai, ma quasi certamente si trasferirà su Sky nello specifico su Sky Uno con un cast completamente nuovo, se così fosse è molto probabile che cambierà la location ed anche le tappe.

I fans della trasmissione si domandano cosa accadrà al conduttore del programma. Il principale dubbio è relativo alla conduzione non si sa se verrà chiesto a Costantino della Gherardesca di occuparsi del programma o se la conduzione verrà affidata ad altri presentatori Sky. Sono due i presentatori maggiormente in Lizza per condurre l’edizione di Pechino Express di Sky, sembrano essere Alessandro Cattelan ed Enrico Papi che da anni sono sotto contratto con l’emittente Sky.