Pechino Express Francia: un morto e due concorrenti feriti dopo un incidente stradale

Un dramma assurdo ha sconvolto il reality show Pechino Express, edizione francese. Infatti, secondo quanto riferiscono i media internazionali, in questi giorni sulla tv d’Oltralpe sono ricominciate ad andare in onda le nuove puntate del reality, le quali erano state interrotte a marzo a causa del perdurare dell’emergenza Covid. In Italia il programma è stato sospeso, mentre in Francia si è deciso di riprendere con le riprese della nuova stagiona già ad agosto 2020. Recentemente è stata messa in onda la puntata girata in Turchia che vedeva protagonisti Aurore e Jonathan, i due concorrenti.

Come è noto l’adventure game consiste nel percorrere lunghe distanze in un territorio sconosciuto e con denaro contante davvero limitato. L’obiettivo è quello di arrivare a destinazione facendosi dare passaggi e elemosinando cibo e vitto presso la gente del posto. Aurore e Jonathan si sono trovati a percorrere una tortuosa strada in Turchia a bordo di un’auto condotta appunto dall’82enne, che si era offerto di dargli un passaggio. Un’altra macchina ha investito però in pieno la loro auto.

Morto il conducente, feriti cameramen e concorrenti

Dopo l’incidente i due concorrenti si sono ritirati. La produzione del programma non ha nascosto che cosa è successo, e in un cartello apparso durante la puntata ha informato che i concorrenti e i cameramen erano rimasti coinvolti in un grave incidente stradale, dove c’era stato appunto un morto, ovvero l’anziano 82enne.

Aurore ha riportato gravi ferite alla testa, anche se le sue condizioni sono stabili e non ha rischiato la vita. L’incidente non è stato chiaramente mandato in onda. Jonathan e i cameramen sono stati portati anch’essi in ospedale a causa delle lesioni subite durante l’impatto con l’altro veicolo.

Come si vede dalle immagini diffuse dai media internazionali, i due veicoli sono andati quasi distrutti. L’impatto è avvenuto frontalmente. Non è poi la prima volta che in un reality francese si verificano delle tragedia: nel 2013 a Koh-Lanta, la versione francese di Survivor, morì un concorrente di 25 anni, mentre nel 2015 a Dropped, show girato in Argentina, morirono 8 persone tra concorrenti, staff e due piloti. Tra le vittime anche la campionessa di nuoto Camille Muffat.