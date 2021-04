Pechino Express, dramma nel reality francese: un morto e diversi feriti

In Francia, nonostante lo stato di emergenza per la pandemia da Covid – 19, è stata presa la decisione di realizzare e mandare in onda una nuova edizione di “Pechino Express“. Ecco allora che 6 coppie hanno iniziato a sfidarsi, seguendo le regole del programma che consiste nel raggiungere luoghi prestabiliti portando a termine le missioni assegnate.

Come riporta il sito FanPage.it, durante uno di questi percorsi, la coppia formata da Aurore e Jonathan è riuscita a rimediare un passaggio da un 82enne particolarmente generoso che si è offerto di aiutarli caricandoli in macchina. Purtroppo, da lì a poco, l’auto su cui viaggiavano i concorrenti del reality è stata investita da un’altra autovettura e, purtroppo, per il conducente turco non c’è stato nulla da fare.

Gli altri passeggeri hanno riportato serie ferite, tanto che per Aurore, Jonathan e i cameramen si è reso necessario un ricovero in ospedale. Soprattutto Aurore sembra aver subito serie ferite alla testa e per questo la coppia è stata costretta ad abbandonare il gioco.

Il ricordo del reality show per l’82enne deceduto

Il terribile incidente è stato ripreso dalle telecamere, ma la produzione del programma non ha voluto mandarlo in onda, anche se ha reso noto l’accaduto con un cartello durante la puntata: “Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell’autista del veicolo implicato nell’incidente. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari” dimostrando così vicinanza alla famiglia del deceduto.

Purtroppo episodi come questo non sono nuovi per i reality show francesi. Nel 2013, durante “Koh-Lanta“, la versione francese di “Survivor“, un concorrente di soli 25 anni perse la vita e due anni dopo a “Dropper” due elicotteri si scontrarono provocando il decesso di 10 persone: 8 facevano parte del programma e gli altri due erano i piloti degli elicotteri. Pochi giorni fa, inoltre, è scoppiato un incendio nella cucina di “Top Chef” questa volta per fortuna non ci sono stati né morti, né feriti.