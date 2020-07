Pechino Express, Costantino Della Gherardesca: "Il prossimo anno non ci sarà"

Pechino Express, il popolare e di grande successo adventure game andato in onda su Rai 2 fino a febbraio di quest’anno con la vittoria de Le collegiali, non ci sarà nei palinsesti del prossimo anno. A confermarlo, è stato lo stesso conduttore che, orami da anni, è al timone, ovvero Costantino Della Gherardesca, lasciando basiti i molti telespettatori dle programma che si aspettavano di conoscere nuove città, storie, ecc.

Il programma, la scorsa edizione, era giunto sino in Cina, a Pechino, ma durante la registrazione non si sapeva ancora nulla della pandemia. Ora, che l’Italia e il mondo stanno affrontando l’emergenza Covid-19, non si sa quando potrà ripartire e quale sarà la prossima destinazione dei partecipanti al game.

In questo momento, le norme sulla pandemia e i problemi in cui versa il mondo non stanno permettendo e non permettono di capire come e quando sarà possibile muoversi. Lo stesso Costantino Della Gherardesca, in una intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, non ha nessuna intenzione di deludere i fan e ammette: “Non credo che si potrà rifare prima di un anno. In seguito alla pandemia, c’è un futuro per l’adventure game, ma ci vorrà tempo”.

Insomma, non è facile organizzare una macchina ben oliata come quella di Pechino Express. Nel momento in cui si organizza il programma, partono prima i produttori italiani e, in un secondo momento, i belgi in modo da valutare la situazione e fare le perlustrazioni. I belgi sono molto cauti al punto che hanno bloccato tutto non appena è scoppiata la pandemia.

Il conduttore sicuramente non sta fermo e, a parte, Pechino Express, il pubblico può vederlo in altre vesti. Sarà impegnato in “Resta a casa e vinci”, un quiz su Rai 2, ma anche in “The Royals – Vizi e virtù a corte”, in onda su Sky in cui racconta le grandi famiglie reali. Inoltre, sempre da settembre, i suoi fan e i telespettatori possono vederlo come uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci.