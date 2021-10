Pechino Express andrà in onda nel 2022: annunciato il cast ufficiale

La Rai, nonostante l’ottimo successo ottenuto negli anni dal suo “Pechino Express“, ha deciso di non rinnovare il contratto e quindi abbandonare definitivamente il progetto dedicato al reality. Nella trattativa però si è immediatamente intromesso Sky, ove ha deciso di puntare sin da subito sulla trasmissione acquisendo i diritti per la prossima edizione.

Il programma, secondo i programmi di Sky, doveva andare in onda già nel 2020, ma a causa del Covid-19 è stato più volte slittato. Negli ultimi giorni però, come riportato dal sito “Panorama“, finalmente viene svelata la data della prima puntata, oltre alle coppie presenti in gioco e la conferma di Costantino della Gherardesca.

Le coppie presenti a “Pechino Express”

Iniziando dal titolo, nei mesi scorsi Sky aveva annunciato di chiamare la trasmissione “Pekin Express”, ma per motivi non ancora svelati hanno deciso di optare per il nome scelto dalla Rai. Sempre dall’azienda di Viale Mazzini hanno deciso di investire su Costantino della Gherardesca, che dopo il successo degli ultimi anni con il suo programma, ritorna nuovamente alla conduzione su una nuova rete.

Le coppie in gioco sono dieci, e sono dei personaggi più o meno conosciuti dal pubblico da casa: Ciro Ferrara e il figlio Giovambattista formano la coppia “Padre e figlio”; Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli atletici”; Victoria Cabello e Paride Vitale “I pazzeschi”; Rita Rusić e Cristiano Di Luzio “I fidanzatini”; Bugo e Cristian Dondi “Gli indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e figlia”; Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli scienziati”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”; Fru e Aurora Leone “Gli sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”.

Secondo le ultime indiscrezioni il viaggio delle coppie dovrebbe iniziare nei prossimi giorni e toccherà precisamente quattro stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Il gioco inizia dalla Cappadocia, per poi raggiungere Samarcanda lungo la Via della Seta. Per questa edizione gli autori hanno deciso di far muovere i concorrenti non solamente nel fatidico autostop, ma anche con altri mezzi come treni, trattori, barche e anche dromedari.