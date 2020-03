Pechino Express 8, riassunto sesta puntata: gli eliminati e la pace tra Soleil Sorgè con Dayane Mello

Nella giornata del 17 marzo è andata in onda la sesta puntata di “Pechino Express 8 – Le stagioni dell’Oriente” condotta da Costantino della Gherardesca. Le sei coppie hanno viaggiato per 456 km, partendo dal palazzo della cultura di Kaili, per passare nel villaggio di Basha e infine concludere a Longsheng.

In questa puntata c’è però un clamoroso colpo di scena: il conduttore decide infatti di mescolare a suo piacimento le coppie. Gli abbinamenti sono i seguenti: Dayane Mello e Soleil Sorgè, Marco Mazzocchi e Carolina Giannuzzi, Enzo Miccio e Vera Gemma, Gennaro Lillio ed Ema Kovač, Nicole Rossi e Max Giusti e Jennifer Poni con Wendy Kay.

L’obiettivo di Costantino della Gherardesca, insieme agli autori, è evidentemente quello di formare delle coppie per creare alcuni litigi. Tuttavia in questa circostanza nascono delle nuove amicizie mescolando i ragazzi in gara, e addirittura Soleil Sorgè e Dayane Mello, che hanno avuto un duro battibecco durante la tappa precedente, si sono divertite molto insieme.

La prova vantaggio

Ad arrivare per primi nella Contea di Congjiang sono Marco Mazzocchi e Carolina Giannuzzi, ma prima di firmare il libro rosso di Costantino della Gherardesca devono aspettare i loro partner originali. A loro seguono Wendy Kay e Jennifer Poni, Enzo Miccio e Vera Gemma, Max Giusti e Nicole Rossi, Ema Kovač e Gennaro Lillio e Soleil Sorgè con Dayane Mello.

Le coppie che affrontano questa prova sono: “Le collegiali”; “I wedding planner”; “I Gladiatori” e “I Sopravvissuti”. A vincere la prova sono Max Giusti e Marco Mazzocchi, dando l’handicap a “Le top“. Le due ragazze partiranno per ultime lavorando il riso con i coltivatori del posto. Da questo momento in poi le coppie originali vengono nuovamente ripristinate.

L’ultima tappa e gli eliminati

Il professor Andrea Maggi de “Il collegio” ha dato le ultime istruzioni di questa ultima tappa. Le coppie hanno infatti dovuto imparare una canzoncina in cinese insieme a dei bambini della scuola elementare di Longsheng. Una volta superato questo esame, per le coppie è allora iniziata la corsa al tappeto rosso dove venivano attesi dal conduttore.

La classifica di arrivo è la seguente: in prima posizione troviamo “Le collegiali“, seguiti da “I Wedding Planner” e “Le top“. Max Giusti e Marco Mazzocchi si salvano solamente grazie alla prova vantaggio, e quindi si classificano in ultima posizione “I sopravvisuti” e “Mamma e figlia“.

Nicole Rossi e Jennifer Poni optano per eliminare Gennaro Lillio e Vera Gemma de “I sopravvisuti”, e trattandosi di una tappa eliminatoria, i due devono lasciare il gioco.