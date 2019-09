Pechino Express 2020, tra i possibili concorrenti anche un’attrice molto discussa

Sembrava definitivamente cancellato dal palinsesto di Rai 2 invece il docu-reality Pechino Express si farà e andrà in onda molto probabilmente nei primi mesi del 2020 e sarà condotto come sempre da Costantino Della Gherardesca. Tale notizia ovviamente ha fatto partire il toto-nomi sui possibili concorrenti dell’ottava edizione del programma.

Innanzitutto tra i concorrenti, secondo indiscrezioni, ci sarà Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez in questi giorni al centro del gossip per il loro possibile matrimonio, che viaggerà insieme al cugino Moreno Moser ed entrambi rappresenteranno la coppia dei Ciclisti.

Poi dovrebbe esserci anche Giucas Casella in coppia con la compagna Valeria Perilli. L’ ex concorrente dell’ Isola dei famosi aveva dichiarato di essere stato contattato anche dal Grande Fratello Vip ma di preferire, tra i due reality, quello di Rai 2.

Secondo le indiscrezioni di GossipeTv a Pechino Express potrebbe partecipare anche una nota attrice molto discussa: Asia Argento. L’attrice e regista infatti, dopo essersi allontanata dalla tv per via di alcuni noti problemi personali, prima l’aver accusato Weinstein di averla molestata e poi l’essere stata lei stessa accusata di molestie da parte di Jimmy Bennet, è ritornata in tv. In questi giorni infatti è stata ospite del programma Live-Non è la D’Urso ed ha avuto un’acceso confronto con il leader della lega Matteo Salvini.

Asia Argento quindi sarebbe una dei concorrenti del docu-reality di Rai 2, è stato anche reso noto con chi farà coppia, per TvBlog parteciperà infatti insieme a Vera Gemma, figlia del grandissimo attore western Giuliano, e molto amica della regista. Infine tra gli altri nomi circolati in questi giorni ci sono anche il conduttore Marco Berry e una dei protagonisti de Il Colleggio Nicole Rossi.

Se tuttavia sui nomi c’è ancora incertezza, certe sono invece le tappe del viaggio di quest’anno, i concorrenti infatti attraverseranno i magnifici posti della Thailandia della Cina e della Corea Del Sud.