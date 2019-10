Pechino Express 2020, quando inizia e i concorrenti in gara

Dopo tanto vociferare e gossip sulla nuova edizione, Pechino Express 2020, l’adventure-game itinerante di Rai 2, sta nuovamente per ricominciare con i concorrenti che partiranno, a breve, per le prossime destinazioni e mete di viaggio affrontando varie sfide.

Ecco chi sono i concorrenti pronti a mettersi in gioco nella nuova edizione con al timone, ancora Costantino Della Gherardesca. L’adventure game riparte da febbraio 2020, a differenza degli anni scorsi, in cui cominciava verso la metà di settembre.

Le coppie pronte a mettersi in gioco sono parecchie e ognuna appartenente a vari ambiti dello spettacolo. Il 24 ottobre la Rai ha ufficializzato il cast che vede le seguenti coppie pronte a mettersi in gioco. Da Max Giusti sino al giornalista sportivo Marco Mazzocchi nella coppia de I gladiatori, per poi arrivare ad Asia d’Argento, da sempre al centro di polemiche che partecipa insieme all’amica Vera Gemma nella categoria Le figlie d’arte.

Nel cast, si trovano anche padre e figlia, rispettivamente Marco Berry, ex Iena e conduttore di alcuni programmi, come “Invisibili” insieme alla figlia Ludovica Marchisio, infine i Wedding Planner, ovvero gli esperti di stile Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. Dal reality “Il collegio” di cui Rai due sta mandando in onda la terza stagione, arrivano Nicole Rossi e Jennifer Poni. A Pechino Express c’è anche spazio per la bellezza con due top model, ovvero Ema Kovac e Dayane Mello che ha già partecipato ad alcuni reality (tra cui L’isola dei Famosi).

Completano il cast Soleil Sorge, ex naufraga insieme alla mamma Wendy Kay; Gennario Lilio, ex concorrente del Grande Fratello con l’amico Luciano Punzo nella coppia de I guaglioni. Infine, a chiudere il cast, ci sono Gli inseparabili, ovvero i gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori, che hanno lavorato ad Avanti un altro con Bonolis e la coppia dei comici palermitani Annandrea Vitrano e Claudio Casisa. Non si sa ancora molto del viaggio che dovranno affrontare i concorrenti, ma la partenza dovrebbe essere dalla Thailandia passando per la Cina e arrivando in Corea del Sud, come meta finale.